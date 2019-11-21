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«Без щеголянья модными кроссовками и смартфонами». Эта тренажерка работает больше 30 лет

22.11.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Геннадия и Наталию Герлович в тренажерном зале «Атлетизм и грация» можно встретить каждый день. Их клубу, который начинался с одной комнатки с самодельными тренажерами, уже больше 30 лет. GO.TUT.BY рассказывает об «олдскульной» тренажерке, где муж вел тренировки, а жена — бухгалтерию.


«Ходил в другие залы, делал зарисовки тренажеров»

Геннадий окончил Институт физкультуры, некоторое время работал с детьми и подростками — тренером по борьбе. Он увлекался «железом» и всегда хотел открыть что-то свое. Во времена перестройки начал действовать. Он с семьей переехал тогда в квартиру на Юго-Западе и здесь решил осуществить мечту.

Начал Геннадий с того, что облазил все подвалы в микрорайоне, но в новостройках ни одного подходящего здания не нашел: слишком низкие были потолки. Тогда недалеко от дома открылся новый большой ЖЭС, где было много пустых помещений. Геннадию выделили одну комнатку. Потом еще одну. Но чем их обставить?


— Сам наварил тренажеров: ходил в другие залы, рисовал эскизы оборудования, брал металл и делал скамейки, стойки для штанг, блочные тренажеры. К тому времени был опыт сварочных работ, студентом я успел и в стройотрядах поработать, и на «шабашки» поездить, — вспоминает Геннадий.

Наталия в семейном бизнесе была рядом с мужем. Традиция поддерживать друг друга у пары появилась со знакомства — они нашлись на занятиях бальными танцами. Наталия работала концертмейстером, а позже — педагогом в музыкальной школе.

Первые занятия в спортивном клубе вел только Геннадий — и борьбу, и вечерние женские группы по аэробике и шейпингу, танцевал самбо, фокстрот и вальс. Отбоя от желающих не было: в микрорайоне, вспоминает пара, они стали первыми, кто открыл зал.


Но разорваться тренер не мог — так что постепенно в тренажерный бизнес втягивалась вся семья. Наталья, например, стала после работы вести аэробику и шейпинг для девушек. По хозяйству стала помогать мама Геннадия, к административной работе присоединилась сестра.

Зал тем временем разрастался: прибавились квадраты на двух этажах здания.

— Тут не было ни санузла, ни душевой, ни раздевалок — все строительные работы, с сантехникой и электрикой Геннадий делал сам, — поясняет Наталия. — Общий с ЖЭСом коридор закрыли стеночкой, которую складывали вместе со своими двумя детьми.

«Дочь поправилась, и мы решили: зал — это наша миссия»

Первое время Геннадий работал как тренер на самоокупаемости при ЖРЭО Московского района: получал от них зарплату и излишки заработанных денег пускал в новое спортивное оборудование. Зал семья активно рекламировала теми средствами, которые были доступны.


— Все столбы в округе были с объявлениями, и на такой высоте, чтобы их нельзя было снять. Они были проклеены латексом, поэтому по году висели. В подъездах рекламировались, ходили по школам и приглашали детей, — вспоминают хозяева клуба.

1991 год для семьи стал переломным — и не из-за политических событий.

— Наша дочь оказалась на грани жизни и смерти, у нее врачи обнаружили болезнь позвоночника. Тогда произошла наша встреча с Господом, — вспоминает Геннадий. — Но она поправилась: когда врач держал в руках снимки, то говорил, что случилось чудо.

Для пары это был знак. Они решили, что теперь зал — это их миссия: вести дело, которое будет помогать людям оздоравливаться.


Со временем зал стал самостоятельным бизнесом — без поддержки ЖРЭО. Заработки позволяли полностью оплачивать аренду и коммунальные услуги. Возник вопрос: кто будет вести бухгалтерию? На курсы пошла Наталия.

— Были даже слезы, — вспоминает хозяйка клуба. — После консерватории сложновато перейти на цифры, хотя такие предметы как гармония и полифония невозможны без математики. Но бухгалтерия все же другое — это постоянные изменения, «заедания» сумм, которые могут не сходиться на одну копейку.

«Без щеголянья модными кроссовками и дорогими смартфонами»

В начале 2000-ых пришлось отстаивать «Атлетизм и грацию»: по решению городских властей тренажерку, которой было уже больше десяти лет, требовалось передать физкультурно-оздоровительному центру Московского района. Геннадий говорит, что обошлось малой кровью — но пришлось отдать все оборудование.


— Опять все сначала. Взял сварочный аппарат, чертежи и наварил новое.

Кое-что до сих пор есть в тренажерке: кистевой тренажер, брусья, несколько скамеек.

А в 2014 году Герловичи решили расширить бизнес — и вложили средства, чтобы их второй тренажерный зал появился в здании на Рафиева, 55. Стройка стала скандальной, затянулась, и по ней суды идут до сих пор. Зал заработал только в прошлом году. Он и с модными панорамными окнами, и с современными тренажерами — но семью поставил в нелегкое положение.

— Из-за стройки мы четыре года без выходных и отпусков. Делаем все, чтобы выкарабкаться, завязаны на выплате кредита.


А старый фитнес-клуб «Атлетизм и грация» работает без перебоев. Половина клиентов здесь те, кто ходит в зал годами. Герловичи говорят, что клуб как раз и выбирают за другую атмосферу — без щеголянья модными кроссовками и дорогими смартфонами.

— Это рабочий зал, из тех, куда приходят «пахать», — говорит Геннадий. — Успешность у бизнеса может быть финансовая — или моральная, когда то, что делаешь, приносит удовлетворение. И мы — про второе.

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Геннадия и Наталию Герлович в тренажерном зале «Атлетизм и грация» можно встретить каждый день. Их залу, который начинался с одной комнатки с самодельными...
 
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