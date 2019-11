«О роспуске группы музыканты прочитали на TUT.BY». Интервью с фронтменом «Без Билета»

Источник материала: Tut.by

28 декабря в «Минск-Арене» выступит, пожалуй, самая солнечная белорусская группа. Речь о «Без билета». Этот концерт фронтмен анонсирует как последний: после шоу он планирует распустить коллектив. TUT.BY встретился с лидером «Безбилетников» Виталием Артистом. Мы поговорили о том, как за 20 лет изменилась группа, как он ввел сухой закон среди музыкантов и что Артист собирается делать после прощального выступления.

«Когда объявил, что распускаю группу, музыканты со мной неделю не разговаривали»

С главным «безбилетником» страны мы встречаемся на улице Октябрьской — это место, которое по духу и атмосфере очень соответствует герою. Такая же яркая и неспокойная. Виталий тут же берет на себя миссию показать самые лучшие места с граффити Vulica Brasil, потому что «все тут знает».





Пока меняются локации, обсуждаем, что вообще такое для группы 20 лет.

— Длительности времени не ощущаю, несмотря на то, что оно пролетело быстро. Знаешь, ко мне подходят люди на вид явно старше меня и говорят, что слушали «Без билета» в юности. Удивляет, конечно… Сейчас чувствую прилив сил, связанный с накопленным опытом и решением освободиться от «Без билета». В это же время появилась уверенность, что я могу много нового реализовать, написать много интересных песен. Страх неизвестности сменил драйв перемен: чувствую потенциал на следующие 20 лет.

— И решили провести их без группы «Без билета». Почему?

— Поступок непредсказуемый, в группе его не одобрили. Ведь «Без билета» — успешный проект, мы даем концерты, группа востребована. Но мы достигли некоторого потолка в нашей стране: были арены, туры по Беларуси и миру, клипы. День сурка. Я художник, и мною движет интерес к новому. Мне не хватает чувства неопределенности, нужна зона дискомфорта, капитальная встряска, чтобы увидеть мир музыки незамутненным взглядом новичка. Да и момент хороший — 20-летний юбилей.





— Спонтанное решение?

— Проснулся утром с такой идеей и решил: надо объявлять везде, пока не передумал. Каюсь перед ребятами из группы: они о том, что я ее распускаю , прочитали на TUT.BY. Неделю со мной не разговаривали, но потом все устаканилось. Я достаточно обоснованно им все объяснил, логика в моих действиях все-таки есть. Работу мы не прекратили, репетиции идут. Музыканты — Саша и Ян — золотые.

— Напоминает спонтанный уход с работы. И здесь два пути: либо забить и улететь на острова, либо усердно искать новую работу. Что будете делать?

— Несмотря на умный вид, четкого плана нет, отчасти это инфантильный подход. Точно знаю, что продолжу сочинять песни. Как отыграем концерт, закончатся «елки» — так засяду в деревне и буду писать, ведь идей накопилось. У меня есть домик в 200 км от Минска, в деревне Белая Церковь.

Чтобы сочинить песню, нужно остаться одному, жизнь в городе этого не подразумевает. Ты сама заметила, что я 10 дел пытаюсь одновременно решать. А для песен нужно закрыться с инструментами и книгами. У меня уже запланировано, что на месяц уезжаю в деревню.

— А варианта воссоединиться не рассматриваете?

— Как минимум будет длинная-длинная пауза. Не будет такого, что завтра мы воссоединимся. На время точно закрою и сделаю что-то иное.

«Публика после концерта в 95% случаев скажет: «Виталик молодец, но видно, что накуренный или пьяный»

— За эти годы «Без билета» часто менялись, как минимум в плане музыки: вместо депрессивных песен — радостные, солнечные хиты. Что на это влияет?

— Да, альбом «Нарисована» — это был Radiohead с локальными погодными метафорами. А «Кино» — больше мейнстрим. После выхода каждого альбома сталкиваюсь с тем, что сперва он не «заходит» слушателям, которым понравился предыдущий. Мне сейчас нравится латиноамериканская музыка, реггетон. Полагаю, это отразится на будущих треках. Кстати, новые песни рецензируют мои дочери, им 12 и 14 лет. Это новое поколение, у них интуиция по поводу следующей половины 21 века. По тексту пристают, но в целом пока что уважуха.





— Что в рамках «Без билета» не успели сделать, но очень хотели?

— Где-то 10 лет каждую осень ребятам предлагаю: «Давайте напишем песню для «Евровидения». На что получаю ответ: не горячись, не наше, все подстроено. А у меня перманентный интерес. И что думаешь? Начал писать песню для отборочного тура. Причем хотел сделать развлекательную композицию, а в итоге получился меланхоличный трек в духе Майкла Джексона They Don’t Care About Us и «Верасов» «Карнавал», которую я любил в первом классе. Слышал, алгоритмы отбора на «Евровидение» изменились. Если отбор будет, обязательно отправлю. Это психологический момент, незакрытый гештальт. В противном случае песню выпущу в будущих проектах.

— Готовы в одиночку штурмовать «Евровидение»?

— В моей фантазии группа «Без билета» там смотрелась бы отлично. Я подключил бы свои приколы по работе с публикой, например разделил бы зал на 4 части: одни бы у меня топали, другие хлопали, третьи разучили припев.

— Какой концерт был самый трешовый?

— На концертах иногда используем флаги разных стран, для атмосферы дружбы и интернационала. И разработанный нами флаг земли. В одном региональном городе к нам подошли перед концертом организаторы: «Уберыце флаги, и почему вы так одеты, гдзе косцюмы?». Для меня это треш, когда так мешают работать. Помню, в Берлине на концерте так плясал, что под сцену провалился. Потом вылез, продолжил концерт. Ко мне подходили и говорили, что это отличное шоу, как вы все так продумали? Или в Гомеле концерт был на площади. Чтобы быть ближе к народу, я залез на столб, а он слегка током бил. Все думали — пьяный, при этом атмосфера на площади была веселая.





— Часто слышите подобные упреки, мол, так раскованно на сцене держится, ну точно пьяный?

— Каюсь, ходят слухи, что я алкаш или наркот. В 95% случаев часть публики после концерта говорит что-то вроде: «Виталик молодец, но видно, что накурен или пьян». Не хотел бы вас разочаровывать, но я занимаюсь спортом, хип-хопом, три раза в неделю тренировки по боевой физкультуре. В музыкальной среде выпить 150 г перед концертом — явление нередкое, но меня это стало напрягать. Поэтому лет 5−6 назад ввел в группе сухой закон: никакого алкоголя в день концерта. Выступаем исключительно в светлом сознании. Но мы настолько на своей волне, раскованно себя чувствуем, людям кажется, что мы что-то приняли. Для меня это индикатор: раз говорят, что пьяные, — значит, мы хорошо поработали.

— Помимо группы вы писали песни для фильмов, режиссировали видео группы, участвовали в тревел-шоу. Нет идеи уйти в видео, снимать тревел-блоги?

— Уже готовы три выпуска нового проекта «Без билета вокруг света», они выйдут на YouTube в январе-феврале. Мне нравится снимать видео, но это хобби. Не возьмусь никому снимать, только в рамках собственных идей и музыки. Насчет блогерства: нет такой потребности, да и я это просто не умею. Если хотите провальный YouTube-канал, приглашайте меня!

— Вы столько путешествуете, не было мысли переехать в другую страну?

— Нет. Я вообще в Минске живу, но головой — в деревне. У некоторых моих друзей там есть дома — у нас большая тусовка, иногда по 20−30 человек собираемся. За моим забором проходит фестиваль SPRAVA. В общем, мы обожаем там время проводить: играем в футбол, волейбол, купаемся, иногда выпиваем и поем песни под гитару.





— Кстати о песнях. Кто из белорусских артистов нравится?

— Немного отслеживаю, что происходит. У меня друзья музыкой увлекаются, они мне подкидывают новинки музыкальные. Очень люблю группу РСП. Вся эта тема про культовость — гениально, обожаю! Они давно уже на сцене, хоть и не мейнстрим. Вчера слушал парня из Бреста, который был на лейбле Басты (Tony Tonite. — Прим. ред.). Вот он мне понравился. Еще из белорусов нравится группа Intelligency. Рэп могу послушать, но больше нравится хип-хоп.

«Представь, Рианна приезжает в Ганцевичи, как она там будет работать. А я могу!»

— С группой вы ездили с концертами не только в регионы Беларуси, но и по крупным городам Европы, США. Где сложнее?

— Да, мы выступали в Сантьяго, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке. Недавно побывали на фестивале в Латвии. Обычно это небольшие концерты. Они в таком отличном тонусе держат, люди песен почти не знают, а восторг нужен. Мне, кстати, в принципе нравится работать на незнакомую публику.





Что касается периферии, там обычно дома культуры с сидячими местами. У нас фишка: мы их переделываем под танцпол. И для нас считается удачным концерт, если люди в итоге танцуют! И это такая артистическая школа. Представь, Рианна приезжает в Ганцевичи, как она там будет работать? А мы можем. Но в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке было выступать проще, чем в белорусских райцентрах.

— И при этом ни разу не выступали в Вилейке, откуда родом.

— Да, это аномалия. Нас приглашали выступить на День города, нам тогда показалось, что гонорар слишком маленький. Тогда туда кавер-бенд пригласили, который исполнил наши песни вместо нас. Мы записали видеопривет для города. Позже сами решили устроить там сольник, дело было в июле, в итоге продалось то ли один, то ли два билета. Так что Вилейка — еще один незакрытый гештальт.

— Что будет на последнем концерте в «Минск-Арене»?

— У «Без билета» было несколько составов. От каждого хочу пригласить по одному участнику — как команду супергероев. Первое отделение концерта играть будем легендарный альбом «Кино» — знаковый в истории группы. Будет коллаборация с «Минсктрансом» и многое другое. Сделаем красиво.

Блиц





— Любимая группа или артист?

— Мне нравится много разной музыки, и фавориты сменяют друг друга. Прямо сейчас нравится Maitre Gims — французский певец, рэпер и композитор, родившийся в Конго (Африка).

— Любимый альбом «Без билета»?

— «Кино». В отсутствие живого состава альбом был сочинен на синтезаторах, на самодельной дачной студии. Альбом знаковый, имеет эталонное звучание. Песни из «Кино» не звучат на концертах, ведь после него вышло еще пять альбомов, мы играем много нового. А 28 декабря исполним его целиком — для нас и всех ностальгирующих по тому времени.

— Ваш клип, который нравится больше других?

— «По ветру» от режиссера Тани Кушнер (бывшая жена Виталия. — Прим. ред.) — он трогательный. С процессом создания у меня связаны ценные воспоминания.

А вот самый недооцененный клип в силу отсутствия промоушена — «SMM» от Максима Малахова . Он реально смешной, технологичный, с кучей пасхалок на тему соцсетей.

— Когда последний раз ездил на общественном транспорте? А без билета?

— Часто езжу на метро, на авто днем бывает проблематично передвигаться из-за трафика. Недавно прокатились на «единице» до «Минск-Арены». Билет не брал, но никому не советую так ездить. Лучше покупать: стоит копейки, но из этих копеек складываются зарплаты людей, которые его обслуживают, и содержание самого автопарка. Я за то, чтобы не экономить на талонах и не ездить без билета.

«Без билета» дают прощальный концерт в «Минск-Арене» 28 декабря. Квитки — от 26 до 41 рубля.

Купить билет

Читайте также

«К Коржу я отношусь… никак». Илья Черепко-Самохвалов — о колдвейве, «Вечернем Урганте» и слэме

Белорус набрал почти миллион подписчиков в Instagram и YouTube и стал певцом. Как так вышло?