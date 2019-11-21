Компания Tesla представила новый пикап Cybertruck, передает РИА Новости .

Представляя автомобиль с футуристическим дизайном, основатель компании Илон Маск подчеркнул, что он не похож ни на один другой.

По его словам, пикап будет схож по функциональным особенностям с Ford F-150, но в то же время – c «бронированной машиной пехоты из будущего». Маск рассказал, что дизайн Cybertruck был сделан по образцу научно-фантастического фильма «Бегущий по лезвию», действие которого происходит как раз в ноябре 2019 года.

Основатель Tesla также заявил, что новый пикап пуленепробиваемый и что для его дверей использован тот же сплав, что и для создания космических ракет SpaceX. Во время презентации было разбито ударопрочное стекло машины, однако, по словам Маска, стальной шарик, использованный для этого, отскочил в сторону и не попал внутрь салона.

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Отмечается, что грузоподъемность нового пикапа составляет более 1,5 тонны, он также может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. Встроенный аккумулятор в различных комплектациях рассчитан на расстояние от 400 км. Зарядить его можно от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартной комплектации автомобиля – автопилот, автопарковка, полный привод. Стоимость Cybertrack начинается от 39990 долларов.

Маск утверждает, что благодаря использованию электричества удастся снизить стоимость эксплуатации автомобиля примерно до 570 долларов в месяц (считается, что в среднем для традиционных бензиновых моделей требуется 780 долларов в месяц).

Когда пикап поступит в продажу, не уточняется.