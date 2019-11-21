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«В общем-то выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Избранные парламентарии соберутся на первую сессию 6 декабря. 22 ноября Центризбирком Беларуси подвел итоги выборов депутатов седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись абсолютно во всех регионах страны и на протяжении всего периода находились под тотальным контролем со стороны наблюдателей. 39 тысяч национальных и более тысячи международных экспертов были аккредитованы для наблюдения за выборами депутатов в Беларуси. ЦИК отреагировал на все жалобы с их стороны. Кроме того, Центризбирком направил возражения в Министерство иностранных дел по поводу отчета ОБСЕ, наблюдатели которого оказались не удовлетворены ходом избирательной кампании.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Сами по себе цифры никем не опровергнуты, не подвергнуты замечанию. Это говорит о том, что в общем-то выборы прошли неплохо.
В ближайший год белорусов ожидает еще одна важная политическая кампания – выборы Президента Беларуси. Глава Центризбиркома также отметила, что до ее завершения избирательное законодательство меняться не будет.
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Новости Беларуси. Избранные парламентарии соберутся на первую сессию 6 декабря. 22 ноября Центризбирком Беларуси подвел итоги выборов депутатов седьмого созыва,...
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