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«В общем-то выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов

22.11.2019 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Избранные парламентарии соберутся на первую сессию 6 декабря. 22 ноября Центризбирком Беларуси подвел итоги выборов депутатов седьмого созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В общем-то выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов

Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись абсолютно во всех регионах страны и на протяжении всего периода находились под тотальным контролем со стороны наблюдателей. 39 тысяч национальных и более тысячи международных экспертов были аккредитованы для наблюдения за выборами депутатов в Беларуси. ЦИК отреагировал на все жалобы с их стороны. Кроме того, Центризбирком направил возражения в Министерство иностранных дел по поводу отчета ОБСЕ, наблюдатели которого оказались не удовлетворены ходом избирательной кампании.

«В общем-то выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
У нас избирательных участков сколько? 5800, почти 6 тысяч. Сколько сомнений, по скольким участкам… Я даже не подвергаю критике, что эти сомнения ничем не подтверждены. По скольким участкам выражает сомнения ОБСЕ? По их мнению, на 13 был вброс бюллетеней, на 12, как они считают, выборы недостоверны. Всего – 25, менее половины процента. О чем тут можно говорить?

Сами по себе цифры никем не опровергнуты, не подвергнуты замечанию. Это говорит о том, что в общем-то выборы прошли неплохо.

«В общем-то выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов

«В общем-то выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов

В ближайший год белорусов ожидает еще одна важная политическая кампания – выборы Президента Беларуси. Глава Центризбиркома также отметила, что до ее завершения избирательное законодательство меняться не будет.

Больше новостей по выборам в парламент Беларуси читайте здесь.

Люди в материале: Лидия Ермошина
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Избранные парламентарии соберутся на первую сессию 6 декабря. 22 ноября Центризбирком Беларуси подвел итоги выборов депутатов седьмого созыва,...
 
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