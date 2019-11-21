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В Брестской области в авариях за сутки погибли два пешехода

22.11.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 ноября в Брестской области за сутки в авариях погибли два пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, первое ДТП случилось рядом с деревней Дарево-Чиж Ляховичского района примерно в полшестого вечера. 22-летний водитель Audi 80 двигался по трассе Р4. 

На 14 км Audi сбила 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу на обозначенном перекрёстке. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы. 

В Брестской области в авариях за сутки погибли два пешехода
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

Вторая авария произошла около девяти вечера в Пружанском районе. 34-летний водитель Volvo FH с полуприцепом ехал по трассе Р85. На 66 км фура сбила 53-летнего мужчину, который шёл по проезжей части навстречу машине. Гражданин погиб на месте. 

В обоих случаях водители были трезвыми, а пешеходы не были обозначены фликерами. 

На неделе в Гомеле Citroen сбил двух девочек.

Они шли по переходу на зелёный сигнал светофора – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 21 ноября в Брестской области за сутки в авариях погибли два пешехода.  Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, первое ДТП случилось рядом с...
 
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