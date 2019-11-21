|
В Брестской области в авариях за сутки погибли два пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 ноября в Брестской области за сутки в авариях погибли два пешехода.
Как
На 14 км Audi сбила 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу на обозначенном перекрёстке. Пешеход получила несовместимые с жизнью травмы.
Вторая авария произошла около девяти вечера в Пружанском районе. 34-летний водитель Volvo FH с полуприцепом ехал по трассе Р85. На 66 км фура сбила 53-летнего мужчину, который шёл по проезжей части навстречу машине. Гражданин погиб на месте.
В обоих случаях водители были трезвыми, а пешеходы не были обозначены фликерами.
На неделе в Гомеле Citroen сбил двух девочек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 21 ноября в Брестской области за сутки в авариях погибли два пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, первое ДТП случилось рядом с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)