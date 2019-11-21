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Мужчина пытался вывезти трёх белорусок в Россию для занятия проституцией

22.11.2019 13:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пресечен канал вывоза трех девушек из Могилева в Россию для занятия проституцией.  

По информации МВД, 41-летний гражданин Казахстана, находясь на территории РФ, искал потенциальных жертв в соцсетях. Мужчина списывался с девушками, обещал им заманчивые условия для занятия проституцией – благоустроенную квартиру, охрану, безопасность и заработок 3000 долларов в месяц (50% из них – сутенеру). Разумеется, эти условия совершенно не соответствовали действительности.  

Когда потенциальные жертвы были найдены, мужчина приехал в Могилев. Об этом уже знали оперативники.  

Мужчина был задержан 21 ноября на автовокзале при посадке в маршрутку. Он планировал вывезти девушек в Минск, а затем полететь в Москву – билеты были куплены заранее.  

Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.  

На неделе стало известно, что правоохранители пресекли канал вывоза белорусок в ЕС для занятия проституцией – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Пресечен канал вывоза трех девушек из Могилева в Россию для занятия проституцией.   По информации МВД, 41-летний гражданин Казахстана, находясь...
 
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