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Мужчина пытался вывезти трёх белорусок в Россию для занятия проституцией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пресечен канал вывоза трех девушек из Могилева в Россию для занятия проституцией.
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Когда потенциальные жертвы были найдены, мужчина приехал в Могилев. Об этом уже знали оперативники.
Мужчина был задержан 21 ноября на автовокзале при посадке в маршрутку. Он планировал вывезти девушек в Минск, а затем полететь в Москву – билеты были куплены заранее.
Могилевским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело за организацию занятия проституцией.
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Новости Беларуси. Пресечен канал вывоза трех девушек из Могилева в Россию для занятия проституцией. По информации МВД, 41-летний гражданин Казахстана, находясь...
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