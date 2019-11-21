Один на двоих: как выглядит дом для сестер-близняшек, которые привыкли жить вместе

Источник материала: Tut.by

Это дом в Карелии построен по проекту украинского архитектора Олега Дроздова для сестер-близняшек и их семей. Смотрите, как он устроен внутри.





Проект сочетает в едином объеме два жилых дома и студию-мастерскую. С южной стороны участок ограничен дорогой, на востоке и западе она соседствует с другими участками, а северная сторона выходит на опушку.





Сестры в этом доме не только живут, но и работают. Вся планировочная программа разделена на три блока — два жилых дома и мастерская с гаражом.



Фото: drozdov-partners.com

Каждый из блоков посажено на собственную отметку на рельефе, но при этом они все объединены общей плоскостью крыши.









Такое сочетание различных функциональных элементов под одной крышей свойственно жилой архитектуре Карелии.









Помещение общего пользования занимает половину первого этажа и протягивается от закрытого южного фасада до северного, открывающего панорамный вид на лес. Оно разрезано пополам южным светом, наполняющим дом из длинного окна в боковой стене и крыше. Терраса является естественным продолжением столовой и, подобно причалу, парит над гладью травы.







