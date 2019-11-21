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Один на двоих: как выглядит дом для сестер-близняшек, которые привыкли жить вместе
Источник материала: Tut.by
Это дом в Карелии построен по проекту украинского архитектора Олега
Проект сочетает в едином объеме два жилых дома и студию-мастерскую. С южной стороны участок ограничен дорогой, на востоке и западе она соседствует с другими участками, а северная сторона выходит на опушку.
Сестры в этом доме не только живут, но и работают. Вся планировочная программа разделена на три блока — два жилых дома и мастерская с гаражом.
Каждый из блоков посажено на собственную отметку на рельефе, но при этом они все объединены общей плоскостью крыши.
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Необычный дом на две семьи под одной крышей в Карелии.
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