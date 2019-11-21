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Samsung Galaxy S11 полностью рассекречен до анонса

22.11.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер @OnLeaks показал на рендерах и видео финальный дизайн Galaxy S11 — будущего топового смартфона Samsung.


Фото: @OnLeaks

По словам инсайдера, устройство появится в трех модификациях — более миниатюрном Galaxy S11e, обычном Galaxy S11 и Galaxy S11+. Первые два аппарата будут доступны как в версиях только с поддержкой LTE-связи, так и с LTE/5G. Увеличенная Plus-версия будет продаваться только в версии LTE/5G.


Фото: @OnLeaks

Galaxy S11 будет выполнен из стекла и металла. Практически вся передняя панель устройства окажется занята экраном, в центре которого расположится вырез в форме буквы «О» для фронтальной камеры. Диагональ — 6,7 дюймов, есть небольшие закругления с левой и правой сторон.




Galaxy S11e и Galaxy S11+ соответственно получат Dynamic AMOLED-панели с поддержкой HDR10+ размером в 6,4 и 6,9 дюймов. Скорее всего, экраны всех трех новинок будут поддерживать режим работы 120 Гц с возможностью переключения в обычные 60 Гц.

Кнопка питания и качелька регулировки громкости окажутся на правой грани аппарата. Снизу — порт USB-C, привычного 3,5-мм разъема для наушников устанавливать не будут. Габариты смартфона — 161,9×73,7×7,8 миллиметров. На задней стороне устройства располагается прямоугольный блок, в котором разместится основная камера. Система будет состоять из трех обычных фотомодулей и ToF-датчика. Предназначение пятой прорези пока не называется.

Разрешение главного фотомодуля составит 108 Мп, предусмотрен 5-кратный оптический зум. Также появится возможность записи видео в разрешении 8K. Процессором для аппарата выступят Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990 (в зависимости от региона продаж). Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Предполагается, что анонс новинок состоится 18 февраля.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Samsung:

 
 
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Предполагается, что анонс новинок состоится 18 февраля.
 
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