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В автомобиле 21-летнего жителя Кореличского района обнаружено 25 литров спиртосодержащей жидкости

22.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Оперативка
за период с 11 по 17 ноября

В автомобиле 21-летнего жителя Кореличского района обнаружено 25 литров спиртосодержащей жидкости

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 51 сообщение, 8 из которых о совершенных преступлениях, 24 – об административных правонарушениях, 19 сообщений о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 34 правонарушителя. Возбуждено 3 уголовных дела: два по линии уголовного розыска, одно – по линии других служб. На рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения граждане не задерживались.

Все три уголовных дела, возбужденные за прошедшую неделю, связаны с рукоприкладством. Так, 11 ноября возбуждено уголовное дело по ст. 153 УК РБ («Умышленное причинение легкого телесного повреждения») в отношении 50-летнего жителя д. Малые Жуховичи. Вечером 9 сентября мужчина избил подручными предметами 47-летнюю сожительницу.

Ночью 10 ноября в центре г.п. Кореличи в ходе возникшей ссоры 17-летний подросток ударил кулаком в лицо 18-летнего местного жителя, который упал и ударился головой об асфальт. В отношении агрессивного подростка возбуждено уголовное дело по ст. 155 УК РБ («Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности»).

Агрессором в семейно-бытовом конфликте стала 51-летняя жительница д. Большие Жуховичи. Вечером 20 октября она ударила 51-летнего сожителя стеклянной тарелкой по руке. Возбуждено уголовное дело по ст. 153 УК РБ («Умышленное причинение легкого телесного повреждения»).

Иные происшествия на территории района:

13 ноября около 6 часов вечера на территории Циринского сельсовета сотрудники Госавтоинспекции обнаружили и изъяли из автомобиля «Форд Транзит», за рулем которого находился 21-летний житель района, 25 литров спиртосодержащей жидкости.

Дмитрий СКВОРЧИНСКИЙ,
первый заместитель начальника Кореличского РОВД

 
 
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Оперативка за период с 11 по 17 ноября За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 51 сообщение, 8
 
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