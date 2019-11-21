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В Пинске переименовали несколько автобусных остановок

22.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске переименовали несколько автобусных остановок
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, в ноябре было принято решение о переименовании нескольких остановочных пунктов:

  • «Колледж машиностроения» теперь называется «Школа № 17»;
  • «ОАО «Рембыттехника» — «Детский парк»;
  • «Спорткомплекс» — «Футбольная академия».

Остановочный пункт «Кинопрокат» было решено не переименовывать.

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В Пинске переименовали несколько автобусных остановок В Пинске переименовали несколько автобусных остановок В Пинске переименовали несколько автобусных остановок В Пинске переименовали несколько автобусных остановок В Пинске переименовали несколько автобусных остановок В Пинске переименовали несколько автобусных остановок

 
 
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, в ноябре было принято решение о переименовании нескольких остановочных пунктов: «Колледж...
 
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