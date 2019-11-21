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В Пинске переименовали несколько автобусных остановок
22.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Остановочный пункт «Кинопрокат» было решено не переименовывать.
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском автобусном парке, в ноябре было принято решение о переименовании нескольких остановочных пунктов: «Колледж...
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