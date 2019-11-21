Белорусский хоррор «Упыри» можно посмотреть в кинотеатрах до 24 ноября

Источник материала: Аргументы и факты

Продюсер картины Виктор ЛОБКОВИЧ, объясняя выбор жанра для фильма, рассказал, что обычно самые востребованные у зрительской аудитории картины – комедии и хоррор.

- Хорошую комедию снять тяжело, потому что у каждого своя грань юмора: для кого-то смешным будет то, что для другого человека совсем не смешно, - рассуждает продюсер. - Поэтому мы решили, что хоррор более универсальный жанр. А на нашу идею откликнулись молодые кинематографисты, которые написали сценарий и, собственно, сняли картину (Максим Карбанович – сценарист, Андрей Гринько – режиссер).

Мы ставили цель сделать кино эмоционально ярким, динамичным, с неожиданным сюжетом. В нашем фильме мы предлагаем по-новому взглянуть на кажущиеся обычными привычные вещи и явлении.

Как на лучших студиях

- Съемки прошли на очень высоком технологическом уровне, – рассказал еще один продюсер и автор идеи проекта Сергей ЯКУБОВСКИЙ. – Мы снимали так, как снимают кино такого жанра на лучших студиях. Все, что возможно было в Беларуси в техническом плане для творческой группы, мы обеспечили. Оператор Александр Алейников показал настоящее мастерство и снял уникальную для Беларуси картинку.

Создатели считают, что им удалось сделать по-настоящему белорусское кино, которое рассказывает о традиционных поверьях и страхах на аутентичной культурной основе. При этом сам жанр позволяет выйти на самую широкую международную аудиторию.

- Жанр хоррор – международный жанр, – рассказывает продюсер и сценарист картины Андрей КУРЕЙЧИК. – Язык саспенса, эстетику ужаса прекрасно понимают и белорусы, и французы, и россияне, и японцы, поэтому, конечно же, мы рассчитываем на максимальный международный релиз картины. А то, что в Беларуси никогда еще такого кино не снимали – это факт.

Интернациональная команда

В одной из главных ролей «Упырей» - известный шоумен Вадим Галыгин. Виктор Лобкович считает, что у Галыгина очень большой актерский потенциал, и он еще раскроется. В целом команда получилась интернациональная, в картине играют француз Габриэль Пик, японец Кенто Сато, белорусские актрисы Анастасия Василевская, Анастасия Филиппова, Тамара Муженко и другие.

Кстати, для поиска актеров устраивали масштабный кастинг, на который пришли несколько тысяч человек. Наряду с профессиональными актерами в картине заняты непрофессионалы.

Как снимали

Съемки проходили в лесу и на уникальных заповедных озерах Беларуси, где съемочная группа провела несколько труднейших недель в «битве с упырями». Актеры часами находились в холодной воде и лесной чаще, борясь и превращаясь в водяных.

На премьере фильма Андрей Гринько, видимо, зная особенность белорусской публики очень критично относиться к отечественному кинематографу, сказал:

- Досмотрите фильм до конца – тогда все будет понятно!

Поэтому спойлера не будет. Но, ох, как хотелось порассуждать на эту тему…