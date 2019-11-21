Итог президентского совещания по АПК Витебской области: никаких надстроек и возможность приватизации

Источник материала: Герой працы



22 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию АПК Витебской области, где в настоящее время имеется ряд существенных проблем. Предлагалось создать в области суперкрупный холдинг, однако глава государства потребовал "идти от земли" и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никаких надстроек. Что касается долгов и прочего, если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать. Дурницы, мужики, больше не будет", - сказал глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать. "Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку", - сказал белорусский лидер.

"Но за все ответственны прежде всего руководители хозяйств и председатели райисполкомов. До нового года, Владимир Андреевич (вице-премьер Владимир Дворник. - Прим. БЕЛТА), с губернатором садитесь, и Анфимов, помощник (по Витебской области. - Прим. БЕЛТА), решите все кадровые вопросы по этим интеграционным структурам. Думаю, что нам надо будет встретиться в Минске и принять окончательное решение. Но до принятия решения вы мне дайте всю информацию. Где нужно, перепроверьте и проконтролируйте", - поручил Президент.

Глава государства отметил, что на личном опыте в свое время убедился в возможности успешно развивать даже убыточные хозяйства: "Я знаю, как в таких хозяйствах работать. Если есть у вас желание, значит, будет толк. А если вы будете сопли распускать и заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти… Тогда ничего не будет. Поэтому начинайте работать".

"До нового года должна быть четкая управленческая структура, как я сказал. Поделите эти хозяйства и создайте сырьевые зоны, и не пугайте людей какими-то интеграционными структурами. Это сырьевые зоны", - заметил глава государства.

В качестве примера эффективной работы он привел компанию Александра Мошенского. "Как он, никто не продвинут. Но он не приходит ко мне и не говорит: надо что-то там создать. Я, говорит, напрямую с молокозавода управляю этими хозяйствами, - отметил Александр Лукашенко. - Нет, тут (о предложениях в Витебской области. - Прим. БЕЛТА) надо что-то нагромоздить. А он (Александр Мошенский. - Прим. БЕЛТА) за каждого человека дрожит, чтобы лишнее не заплатить. Но тем, которых он оставил, платит. Без зарплаты ничего не будет".

"Поэтому начинаем снизу - с земли. Колхозы, совхозы должны быть пока, - подчеркнул белорусский лидер. - Учтите социальную базу - клубы, магазины, школы… Из Витебска будете управлять? Поэтому сохраните колхозы эти и совхозы территориально и организационно, как они есть, с расчетными счетами. Интеграционная структура во главе - это сырьевые зоны по молоку и мясу. Они должны работать на вас. От сырьевых зон мы не откажемся", - добавил Президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что исполкомы должны быть наделены своими полномочиями и функциями по закону: "Они контролируют кадровую политику, смотрят организацию, социальная сфера большая, идеология, выборы и прочее. У них море вопросов. И они не будут возражать, если кто-то со стороны (ваша интеграционная структура) поможет их хозяйствам работать. Но они хозяева там. Если кто-то, в том числе губернатор, будет урезать их полномочия, значит, получите по рукам".

"Если мы разбалансируем управление страной, никакие структуры никому будут не нужны", - акцентировал внимание белорусский лидер.

Он упомянул и о прошедших выборах, тот факт, что в Витебской области граждане поддержали кандидатов, за которых просила власть. "Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним!" - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на важности поддержания дисциплины и порядка: "Дальше расхлябанности такой быть не должно - потеряем страну!"

Говоря об АПК Витебской области, он отметил, что и без него сейчас можно накормить страну и обеспечить экспорт, и острой проблемы нет. "Но не хотелось бы потерять Витебскую область, потому что она для меня не чужая. Дорабатывайте, занимайтесь этим. Максимум в январе мы должны этот вопрос рассмотреть у меня", - сказал глава государства.

Президент призвал начинать с зарплаты работников, чтобы люди могли более-менее нормально жить и кормить свои семьи: "Повернетесь зарплатой к людям и специалистам - будет результат".

"По-старому жить нельзя больше", - резюмировал белорусский лидер.