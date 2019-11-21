Шерстнев рассказал о целях реформирования АПК Витебской области

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22 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сконцентрировать долги, централизовать закупки и объединить экспорт - председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев рассказал о целях реформирования отрасли на совещании по развитию АПК области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, сейчас в регионе действуют четыре холдинга - Витебская, Глубокская, Оршанская и Полоцкая интеграционные структуры, их возглавляют крупные перерабатывающие предприятия, а в состав входят хозяйства, формирующие сырьевую зону. Еще одним, фактически пятым, является Витебская бройлерная птицефабрика, объединившая в своей структуре 25 тыс. га земель и 12 сельхозпредприятий Витебского района.

"Управляющая компания агрохолдинга будет заниматься долгами, экспортом и закупками. Там останутся только специалисты, которые будут выполнять эту работу, уйдет дубляж функций", - подчеркнул губернатор. Объединение в одно юридическое лицо позволит сконцентрировать внутриобластные долговые обязательства хозяйств и технические возможности, что в свою очередь стабилизирует деятельность предприятий и даст им возможность развиваться, пояснил Николай Шерстнев.

"Сложилась зависимая ситуация: сельскохозяйственные организации по причине образовавшихся проблем не могут сохранить объемы производства и тем более их нарастить, а перерабатывающие предприятия в результате недополучают сырье", - сказал Николай Шерстнев. Снижается эффективность их собственного производства и утрачивается возможность своевременной модернизации технологий переработки, теряется конкурентоспособность на рынке.

Все это наряду с устаревшей материально-технической базой в итоге приводит к снижению численности рабочей силы на селе. "В Витебской области самая устаревшая материальная база молочно-товарных комплексов, которые строились в 1970-1980 годах. Соответственно, эффективности нет, заработной платы нет. Из-за этого работа на селе и стала бесперспективной", - констатировал губернатор.

Николай Шерстнев акцентировал внимание, что загрузка модернизированных перерабатывающих предприятий составляет 50-60%. Между тем, они являются локомотивом, который тащит на себе отстающие сельские хозяйства. "В некоторых хозяйствах фонд заработной платы от выручки составляет 50-70%", - добавил председатель облисполкома.-0-