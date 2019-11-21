ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шерстнев рассказал о целях реформирования АПК Витебской области

22.11.2019 — Разное | Герой працы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Герой працы

Шерстнев рассказал о целях реформирования АПК Витебской области
22 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сконцентрировать долги, централизовать закупки и объединить экспорт - председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев рассказал о целях реформирования отрасли на совещании по развитию АПК области, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, сейчас в регионе действуют четыре холдинга - Витебская, Глубокская, Оршанская и Полоцкая интеграционные структуры, их возглавляют крупные перерабатывающие предприятия, а в состав входят хозяйства, формирующие сырьевую зону. Еще одним, фактически пятым, является Витебская бройлерная птицефабрика, объединившая в своей структуре 25 тыс. га земель и 12 сельхозпредприятий Витебского района.

"Управляющая компания агрохолдинга будет заниматься долгами, экспортом и закупками. Там останутся только специалисты, которые будут выполнять эту работу, уйдет дубляж функций", - подчеркнул губернатор. Объединение в одно юридическое лицо позволит сконцентрировать внутриобластные долговые обязательства хозяйств и технические возможности, что в свою очередь стабилизирует деятельность предприятий и даст им возможность развиваться, пояснил Николай Шерстнев.

"Сложилась зависимая ситуация: сельскохозяйственные организации по причине образовавшихся проблем не могут сохранить объемы производства и тем более их нарастить, а перерабатывающие предприятия в результате недополучают сырье", - сказал Николай Шерстнев. Снижается эффективность их собственного производства и утрачивается возможность своевременной модернизации технологий переработки, теряется конкурентоспособность на рынке.

Все это наряду с устаревшей материально-технической базой в итоге приводит к снижению численности рабочей силы на селе. "В Витебской области самая устаревшая материальная база молочно-товарных комплексов, которые строились в 1970-1980 годах. Соответственно, эффективности нет, заработной платы нет. Из-за этого работа на селе и стала бесперспективной", - констатировал губернатор.

Николай Шерстнев акцентировал внимание, что загрузка модернизированных перерабатывающих предприятий составляет 50-60%. Между тем, они являются локомотивом, который тащит на себе отстающие сельские хозяйства. "В некоторых хозяйствах фонд заработной платы от выручки составляет 50-70%", - добавил председатель облисполкома.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сконцентрировать долги, централизовать закупки и объединить экспорт - председатель Витебского облисполкома Николай...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинске переименовали несколько автобусных остановок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика