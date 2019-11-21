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Лукашенко призвал не создавать новые структуры только ради глотка свежего воздуха
22.11.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
"Надо взвешивать эти причины, разные. Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай бог у вас будет этот Президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю. Поэтому не врите, говорите, какая проблема. Я вижу вашу проблему. Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно. Так не должны работать", - подчеркнул глава государства.
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22 ноября, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает руководство Витебской области от создания новых структур в...
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