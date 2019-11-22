Проверена готовность аварийных служб

Источник материала: Клiч Радзiмы

22 ноября на базе центральной котельной УКП ЖКХ с привлечением экстренных служб района прошли тактико-специальные учения (ТСУ) по подготовке органов управления, сил и средств районного звена Витебской территориальной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (ГСЧС и ГО) по теме: «Действие сил и средств ГСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с резким понижением температур».

В ходе проведения ТСУ проведена проверка готовности, а также практическая отработка действий аварийных служб, других заинтересованных при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением газоснабжения, а также с отключением электроснабжения котельной.

В ходе учения органы управления решали поставленные задачи грамотно и своевременно. Решения по ходу учения принимались и доводились своевременно, и отражали необходимый и достаточный комплекс мероприятий. Замечания разобраны на подведении итогов ТСУ.

По результатам проведения ТСУ руководящим составом аварийных служб приобретены необходимые навыки управления силами и средствами при возникновении данных видов ЧС.

Н. МАРКУШОНОК,

старший инженер ГСЧСиГО Шарковщинского РОЧС.