"Надо взвешивать эти причины, разные, — цитирует Лукашенко. — Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы для этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай Бог у вас будет этот президент, и у вас уже воздуха не будет, я вас всех в тюрьму отправлю!"