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В Витебске было "жарко": Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой
Источник материала: Партизан
22 ноября на совещании в Витебске с участием Александра Лукашенко обсуждается предложение о создании суперкрупного холдинга для исправления ситуации в сельском хозяйстве.
Дискуссия была такая горячая, что в какой-то момент руководитель государства даже встал,
"Надо взвешивать эти причины, разные, — цитирует Лукашенко
Лукашенко призвал присутствующих говорить правду о проблемах. Сам же он заявил, что видит, в чем проблема местных руководителей: "Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно".
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22 ноября на совещании в Витебске с участием Александра Лукашенко обсуждается предложение о создании суперкрупного холдинга для исправления ситуации в сельском...
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