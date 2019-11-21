Наконец-то! В Беларуси появилось печенье без пальмового масла

Чем «Слодыч» заменит пальмовое масло?

Детский ассортимент «Слодыча» теперь делают только на сливочном и подсолнечном маслах. Например, печенье из линейки «Знайка-Зазнайка» готовят из натуральных ингредиентов: на предприятии говорят, что на его упаковке нет ни одного Е.





– Сейчас отношение к пальмовому маслу весьма неоднозначное: опубликованы десятки научных работ с совершенно разными выводами, – комментируют в компании. – Согласно белорусским исследованиям, пальмовое масло вредно. Наши ученые рекомендуют полностью исключить его из детского рациона и минимизировать его в продуктах для взрослых. Это мы и делаем.





Почему пальмовое масло вредно?

НАН Беларуси в течение 4 лет исследовало пальмовое масло. Эксперименты ставились сначала на крысах, а после – на добровольцах.





Итоги исследования неутешительные: всего через 3 месяца у всех добровольцев повысился уровень общего билирубина, нарушились метаболические процессы в печени и ухудшилось состояние сосудов.