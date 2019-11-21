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Известного белорусского журналиста не пустили за границу. Кажется, он задержан

22.11.2019 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналиста Чуденцова задержали 21 ноября на пункте пропуска Брест-Тересполь.

Подробности истории рассказал «Нашай Ніве» журналист Роман Протасевич.

«Чуденцов говорил мне, что нашел какую-то официальную работу в Варшаве. Получил визу, и 21 ноября сел на поезд до Варшавы. В Бресте Чуденцов написал мне, что выйдет на связь уже когда переедет границу с Польшей. Но на связь он так и не вышел. В Варшаве его встречал знакомый — в поезде Чуденцова не было», — рассказал Протасевич.

Брестская милиция пока не подтвердила, что журналист задержан.

По информации Протасевича, Чуденцов находится в изоляторе временного содержания Ленинского района Бреста.


Владимир Чуденцов занимается журналистикой с 1990-х. Тогда он занимался пролукашенковской пропагандой. С течением времени, изменив фамилию, устроился на Tut.by. 

После увольнения основал кликбейтный сайт by24.org, занял радикальную антироссийскую позицию. 

В последнее время ходили слухи, что именно Чуденцов помогал Степану Путило вести телеграм-канал NEXTA.
 
Теги: Брест
 
 
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Журналиста Чуденцова задержали 21 ноября на пункте пропуска Брест-Тересполь.
 
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