В отношении ряда представителей команды "Динамо-Молодечно" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.





В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, передает официальный сайт СК Республики Беларусь.



