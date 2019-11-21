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СК возбудил уголовное дело о влиянии на результат матча "Динамо-Молодечно" — "Могилев"

22.11.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центральным аппаратом Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Беларуси "Динамо-Молодечно" — "Могилев" (5:6), состоявшегося 12 ноября 2019 года.

В отношении ряда представителей команды "Динамо-Молодечно" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, передает официальный сайт СК Республики Беларусь.
 
Теги: Могилев
 
 
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Центральным аппаратом Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результаты матча чемпионата Беларуси...
 
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