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Что известно о полусекретных спецподразделениях под кураторством Виктора Лукашенко

22.11.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На днях руководитель страны приоткрыл завесу тайны: оказывается, его старший сын на прямой связи с командирами полусекретных спецподразделений.

Что известно о полусекретных спецподразделениях под кураторством Виктора Лукашенко
Александр Лукашенко признался, рассказывая о работе своего старшего сына, помощника президента по национальной безопасности:

«Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как "Алмаз", "Альфа", ОСАМ (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния».

UDF.BY рассказывает, что известно о названных спецподраздениях, с командирами которых напрямую общается Виктор Лукашенко.

«Алмаз»


Антитеррористическое спецподразделение МВД фигурирует в сообщениях СМИ чаще других. Элиту спецназа бросают в бой с преступностью, если сил сотрудников милиции и ОМОНа может быть недостаточно. Например, когда в прошлом году в Заславле в отделении банка отец захватил дочь в заложницы. В результате он был ликвидирован.

«Алмаз» обезвреживает взрывные устройства, задерживает подозреваемых в тяжких преступлениях. Недавно «Алмаз» был на соревнованиях спецназовцев в ОАЭ и его сотрудники разницы между своим арсеналом и арсеналом местного спецподразделения не заметили.


Виктор Зураев

Факт. В прошлом году командир «Алмаза» Виктор Зураев сопровождал Виктора Лукашенко вовремя его визита в Чечню, где белорусская делегация провела несколько дней в общении с Рамзаном Кадыровым.


«Альфа»


Требования к кандидатам в члены антитеррористического подразделения КГБ настолько суровы, что в 2010 году во время тестовых испытаний для приема на службу смертельную травму получил молодой милиционер.

В текущем году бойцы «Альфы» одержали две победы на международных соревнованиях. В феврале спецназ КГБ стал вторым в ОАЭ, уступив полиции Дубая, но опередив американцев из округа Осеола штата Флорида, а также представителей «Росгвардии».

В мае команда «Альфы» взяла главный приз Снайперского кубка мира в Чехии, опередив несколько десятков команд из десяти стран.

Факт. «Альфа» является настолько закрытым спецподразделением, что точно не известно ее имя командира. В 2014 году коротко объявили, что после Олега Чернышева, ставшего заместителем председателя КГБ, командиром «Альфы» назначен Сергей Зубков. После этого – тишина.


ОСАМ


Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ) — спецподразделение Госпрогранкомитета. Специализируется на задержании нарушителей границы, нелегальных мигрантов, контрабандистов, переправляющих оружие и наркотики.

Первым командиром ОСАМ был Геннадий Невыглас, сделавший потом впечатляющую карьеру: впоследствии работал госсекретарем Совета безопасности и руководителем Администрации президента.

Еще один известный бывший командир ОСАМ Игорь Рачковский затем возглавлял Госпогранкомитет и Федерацию хоккея.

Факт. В 1998-2001 годах службу в ОСАМ проходил Виктор Лукашенко. Старший сын президента вспоминал о трехдневной зимней засаде: «Почувствовал, что такое есть хочется, что такое пить хочется. Что такое ходить по глубокому снегу».


ГРУ Генштаба


Спецслужба, которая занимается внешней разведкой. О секретной структуре почти ничего неизвестно. Перед камерами журналистов регулярно появляется только один ее представитель – начальник ГРУ-заместитель начальника Генерального штаба Павел Тихонов. Месяц назад он был на приеме у Александра Лукашенко.

Факт. Бывший командир 5-й отдельной бригады спецназа Павел Тихонов командует ГРУ довольно давно – с 2013 года.
 
 
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На днях руководитель страны приоткрыл завесу тайны: оказывается, его старший сын на прямой связи с командирами полусекретных спецподразделений.
 
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