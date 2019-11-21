Лукашенко пощупал за пальто встречавших его в Витебске девушек

сообщает БЕЛТА. По традиции у самолета его встречали две девушки с букетом цветом. Главу государства заинтересовала их верхняя одежда,БЕЛТА.





На опубликованном видео видно, как Лукашенко проверяет пальто девушек на ощупь и интересуется, где пошили одежду и из каких тканей.









Девушки сказали, что одежду пошили в Витебском государственном колледже культуры и искусств, а председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко уточнил, что ткани — Минского тонкосуконного комбината.





Лукашенко задал уточняющий вопрос — не продувается ли ткань — и резюмировал:





— Ну вот, а говорят, что мы не умеем делать ткани. Для зимы это, по-моему, отличная ткань.







