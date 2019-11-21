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Лукашенко пощупал за пальто встречавших его в Витебске девушек
Источник материала: Партизан
Глава Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебск, чтобы провести совещание по развитию АПК области.
По традиции у самолета его встречали две девушки с букетом цветом. Главу государства заинтересовала их верхняя одежда,
На опубликованном видео видно, как Лукашенко проверяет пальто девушек на ощупь и интересуется, где пошили одежду и из каких тканей.
Девушки сказали, что одежду пошили в Витебском государственном колледже культуры и искусств, а председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко уточнил, что ткани — Минского тонкосуконного комбината.
Лукашенко задал уточняющий вопрос — не продувается ли ткань — и резюмировал:
— Ну вот, а говорят, что мы не умеем делать ткани. Для зимы это, по-моему, отличная ткань.
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Глава Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебск, чтобы провести совещание по развитию АПК области.
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