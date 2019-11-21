ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко пощупал за пальто встречавших его в Витебске девушек

22.11.2019 14:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебск, чтобы провести совещание по развитию АПК области.

По традиции у самолета его встречали две девушки с букетом цветом. Главу государства заинтересовала их верхняя одежда, сообщает БЕЛТА.

На опубликованном видео видно, как Лукашенко проверяет пальто девушек на ощупь и интересуется, где пошили одежду и из каких тканей.

 

Девушки сказали, что одежду пошили в Витебском государственном колледже культуры и искусств, а председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко уточнил, что ткани — Минского тонкосуконного комбината. 

Лукашенко задал уточняющий вопрос — не продувается ли ткань — и резюмировал:

— Ну вот, а говорят, что мы не умеем делать ткани. Для зимы это, по-моему, отличная ткань.
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебск, чтобы провести совещание по развитию АПК области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Центру для детей-инвалидов под Минском подарили новый автобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика