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Случайность или тенденция? Белорусский рубль снова всем уступил
Источник материала: Партизан
Доллар, евро и российский рубль завершили торги в пятницу 22 ноября на новых максимумах. На максимуме за 17 дней одновременно оказались валютная корзина, российский рубль и евро.
Курс доллара сегодня поднялся уже четвёртый раз подряд. Доллар подорожал на 0,0022 BYN до 2,0501 BYN/USD и оказался на максимуме за 8 дней. По итогам текущей недели американец вырос всего на 0,0043 BYN.
Курс евро вырос всего на 0,0003 рубля до 2,2685 BYN/EUR. Европейская валюта по итогам пятничных торгов подорожала уже шестой раз подряд и завершила неделю ростом на 0,0072 BYN.
Курс российского рубля подскочил на 0,0126 BYN до 3,2216 BYN/100 RUB. Рубль РФ по итогам уходящей недели подорожал на 0,0133 BYN.
Итоги недели 18—22 ноября на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль завершил неделю ослаблением ко всем валютам:
доллар +0,21%;
евро +0,32%;
российский рубль +0,41%;
валютная корзина +0,34%.
Центробанк России
Российский рубль на торгах МосБиржи укрепился к доллару и евро. Банк России принял решение понизить официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра. Так, курс доллара снизился на 13 копеек до 63,7101 RUB/USD, курс евро упал на 18 копеек до 70,5207 RUB/EUR.
Итоги недели на валютном рынке России
Российский рубль завершил неделю укреплением к доллару и небольшим ослаблением к евро:
доллар −0,28%;
евро +0,16%.
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Доллар, евро и российский рубль завершили торги в пятницу 22 ноября на новых максимумах. На максимуме за 17 дней одновременно оказались валютная корзина, российский...
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