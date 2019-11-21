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Случайность или тенденция? Белорусский рубль снова всем уступил

22.11.2019 13:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар, евро и российский рубль завершили торги в пятницу 22 ноября на новых максимумах. На максимуме за 17 дней одновременно оказались валютная корзина, российский рубль и евро.

Курс доллара сегодня поднялся уже четвёртый раз подряд. Доллар подорожал на 0,0022 BYN до 2,0501 BYN/USD и оказался на максимуме за 8 дней. По итогам текущей недели американец вырос всего на 0,0043 BYN.

Курс евро вырос всего на 0,0003 рубля до 2,2685 BYN/EUR. Европейская валюта по итогам пятничных торгов подорожала уже шестой раз подряд и завершила неделю ростом на 0,0072 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0126 BYN до 3,2216 BYN/100 RUB. Рубль РФ по итогам уходящей недели подорожал на 0,0133 BYN.

Итоги недели 18—22 ноября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю ослаблением ко всем валютам:

доллар +0,21%;
евро +0,32%;
российский рубль +0,41%;

валютная корзина +0,34%.


Центробанк России

Российский рубль на торгах МосБиржи укрепился к доллару и евро. Банк России принял решение понизить официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра. Так, курс доллара снизился на 13 копеек до 63,7101 RUB/USD, курс евро упал на 18 копеек до 70,5207 RUB/EUR.

Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю укреплением к доллару и небольшим ослаблением к евро:

доллар −0,28%;
евро +0,16%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар, евро и российский рубль завершили торги в пятницу 22 ноября на новых максимумах. На максимуме за 17 дней одновременно оказались валютная корзина, российский...
 
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