Случайность или тенденция? Белорусский рубль снова всем уступил

Курс доллара сегодня поднялся уже четвёртый раз подряд. Доллар подорожал на 0,0022 BYN до 2,0501 BYN/USD и оказался на максимуме за 8 дней. По итогам текущей недели американец вырос всего на 0,0043 BYN.





Курс евро вырос всего на 0,0003 рубля до 2,2685 BYN/EUR. Европейская валюта по итогам пятничных торгов подорожала уже шестой раз подряд и завершила неделю ростом на 0,0072 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0126 BYN до 3,2216 BYN/100 RUB. Рубль РФ по итогам уходящей недели подорожал на 0,0133 BYN.





Итоги недели 18—22 ноября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю ослаблением ко всем валютам:





доллар +0,21%;

евро +0,32%;

российский рубль +0,41%;





валютная корзина +0,34%.









Центробанк России

Российский рубль на торгах МосБиржи укрепился к доллару и евро. Банк России принял решение понизить официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра. Так, курс доллара снизился на 13 копеек до 63,7101 RUB/USD, курс евро упал на 18 копеек до 70,5207 RUB/EUR.





Итоги недели на валютном рынке России

Российский рубль завершил неделю укреплением к доллару и небольшим ослаблением к евро:





доллар −0,28%;

евро +0,16%.