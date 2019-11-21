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Около 20 растерзанных животных! В Минске снова объявился живодер

22.11.2019 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция в попытках его найти рвения не испытывает.

Жители Слепянки в течение месяца находят трупы жестоко убитых котов. Разрезанные животы и выпущенные внутренности, проколотые сердца — все это дает основание полагать, что в районе действуют живодеры, передает Белсат.

«Так получилось, что я шла домой, я в том доме живу, и присела на скамейку. Мне трудно подняться на этаж, я присела. И тут такой крик! Крик такой пронзительный – кота!»

«Я проходила здесь с собакой, и увидела, что здесь лежит кот. И знаете, он такой страшный был, растерзанный. Видно, что издевались над ним».

«И вот, когда вышла, увидела весь этот ужас, разодранных этих котов – одного, второго, мы, местные жители, уже боимся выходить вечером на улицу, боимся за своих детей», – рассказывают местные жители.

На сегодняшний день жители нашли около 20 трупов четвероногих.

В Слепянке Партизанского района много бродячих животных. Ведь с одной стороны здесь частный сектор и железная дорога, а с другой – большой магазин, куда эти животные приходят поесть. Большое количество кошек в этом районе и привлекает живодеров, отмечают волонтеры.

Наталья Алемьяр из общественного объединения защиты животных «Зоомир» объясняет:

«Эти извращения сделаны одной и той же группой. Причем мы подозреваем, что в этом случае действуют сатанисты, по нашим соображениям. Ведь все эти точные действия отработаны».

По факту жестокого обращения с животным в РУВД Партизанского района активисты написали несколько заявлений.

«Проблема в том, что сегодня следственные органы не готовы вести такие дела. Я столкнулась с такой проблемой, что нам приходилось просто заставлять брать эти заявления и объясняет их важность. Даже до того, что этот труп никто не хотел забирать», – добавляет Наталья Алемьяр.

Но проблема не в милиции, объясняет другой наш собеседник, а в том, что в Беларуси до сих пор не приняли закона о защите животных. Единственная статья – 339 части 1 Уголовного кодекса – не останавливает живодера, ведь его преступление трудно доказать.

«Болезнь наших правоохранительных органов, которые не хотят на себя вешать дополнительные уголовные дела. В настоящий момент это дело перекинули на участкового», – говорит волонтер и зоозащитник Олег Хвалов.

Прокомментировать ситуацию журналистам «Белсата» участковый не захотел.

Подробности смотрите в видеосюжете.
 
 
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Милиция в попытках его найти рвения не испытывает.
 
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