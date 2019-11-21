Делимся советами, как заделать повреждения в гипсокартоне

Источник материала: Tut.by



В последнее время в квартирах все чаще используют гипсокартонные листы. Ими выравнивают стены, из них устраивают перегородки, формируют дизайнерские и интерьерные изыски: колонны, арки, фигурные ниши. Этот материал во многом превосходит классическую штукатурку. Разница в том, что он не так хорошо «держит удар». Дырки либо вмятины могут появиться при запланированных работах: переносе розеток, устройстве потолка, работой с дрелью, забивании гвоздей. А также при случайном падении предметов. Предлагаем разобраться, как заделать дыру в гипсокартоне.

Содержание:

Всегда ли гипсокартон подлежит восстановлению

Обычно за гипсокартоном монтируют звукоизолирующий материал либо там вообще пустота. Однако расстраиваться не стоит. Сегодня существуют технологии, при которых отремонтировать гипсокартонную плиту можно даже не демонтируя ее, и не заменяя новой.





Заделать дыру в гипсокартоне возможно несколькими техниками. Выбор способа зависит от размеров вмятины либо повреждения, их структуры. Небольшие отверстия замазывают специальным составом-шпатлевкой, затем поверхность закрашивают, и выглядит она как новая.

Устранение небольших вмятин

Когда на листе возникло повреждение, при котором сама структура листа не разрушается, используют следующую технологию устранения вмятины.

Всю площадь подлежащего ремонту участка, а также в радиусе 2−3 см, нужно очистить от обоев или краски. Затем нанести шпатлевку и аккуратно зашпаклевать поврежденный участок. Оставить для высыхания.

После этого необходимо зашкурить эту зону наждачкой либо другим абразивным средством. При необходимости можно повторно нанести слой шпатлевки — финальный, который обработать абразивом после высыхания.

Когда требуется заделать дыру в гипсокартоне на месте неудачно забитого гвоздя, лучше увеличить отверстие сверлом с диаметром 6−8 мм. Края и полость изнутри отчищают от пыли и мусора, лучше пылесосом. Затем наносится ремонтная смесь и шпателем равномерно распределяется по площади повреждения. Подсохшее место обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.





Если отверстие средних размеров

Порой случается, что от удара гипсокартон провалилась внутрь, образовав дырку. В данном случае необходимо поставить заплатку, используя материал аналогичной толщины.

Рассчитать размеры заплаты нужно с запасом в 2−8 см, так, чтобы она перекрывала дефектный участок. На новый лист наносят разметку заплатки прямоугольного вида по нужным размерам. Чтобы и выдержать правильность линий и минимизировать отходы, размечать начинают с угла.

Специальным ножом надрезают слои листа — сначала верхний, потом нижний. Далее панель надрезом помещают на край любой плоскости либо стола. Лист прижимают рукой, одновременно надавливая на противоположный край другой рукой. Середина обычно ломается по абсолютно ровной линии.

К поврежденному месту прикладывают отрезанный прямоугольник. Контуры обводят карандашом. По линиям аккуратно выпиливают проем ножом или ножовкой.

С внутренней стороны в отверстие вставляют деревянные небольшие бруски. Деревяшки фиксируют саморезами для надежного закрепления заплатки. На бруски крепят заплату.

Чтобы избежать появления трещин, отремонтированную зону заклеивают малярной сеткой, изготовленной из стекловолокна. Затем накладывают стартовый слой ремонтной шпатлевки. Все изъяны, трещинки и неровности от предыдущего нанесения скроет финишная ремонтная масса. Далее поверхность ошкуривают, окрашивают либо оклеивают обоями.

Необходимо запомнить, что описанные методы, как заделать дыру в гипсокартоне, применяют тогда, когда поврежденная площадь незначительная. Если размеры повреждения большие, то рациональным и целесообразным решением станет полная замена листа.

Специалистов, которые предлагают отделочные работы в Минске , поможет найти каталог TAM.BY .