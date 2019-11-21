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Сэйв дня. Голкипер в прыжке словил шайбу «блином»

22.11.2019 15:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» выиграл у «Баффало» со счетом 3:2. Первой звездой матча стал финский вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 36 бросков из 38, пишет eurosport.

Особенно хорош он был в одном из эпизодов, когда нападающий «Баффало» Эван Родригес выполнил бросок с убойного расстояния. Однако Раск, бросив клюшку, в прыжке сумел поймать шайбу «блином», который не предназначен для этого (голкиперы ловят шайбы ловушкой, находящейся в другой руке).

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