Сэйв дня. Голкипер в прыжке словил шайбу «блином»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» выиграл у «Баффало» со счетом 3:2. Первой звездой матча стал финский вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 36 бросков из 38, пишет eurosport.

Особенно хорош он был в одном из эпизодов, когда нападающий «Баффало» Эван Родригес выполнил бросок с убойного расстояния. Однако Раск, бросив клюшку, в прыжке сумел поймать шайбу «блином», который не предназначен для этого (голкиперы ловят шайбы ловушкой, находящейся в другой руке).

YES @tuukkarask CAUGHT THAT WITH HIS BLOCKER!