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Беларусбанк с 20 ноября снизил ставки на потребительские кредиты и на недвижимость

22.11.2019 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 20 ноября снизил ставки на кредиты на недвижимость. Сейчас взять заём на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 12,9% годовых (ставка рефинансирования + 3,9 процентного пункта). Ранее ставка составляла 13,1% годовых. Беларусбанк также изменил процентные ставки по многим потребительским кредитам. Банк сократил ставки по кредитам вслед за снижением ставки рефинансирования с 20 ноября 2019 года- с 9,5 до 9% годовых. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Напомним, Беларусбанк с 1 ноября снизил ставки по кредитам физлицам на покупку недвижимости с 13,8% до 13,1%, ранее - с 9 сентября - с 14,5% до 13,8% годовых.

Для сравнения: в конце июня кредит на строительство жилья выдавали под 15%, а на приобретение жилья — под 15,3%.

Беларусбанк с 8 апреля возобновил выдачу кредитов на приобретение вторичного жилья. Банк приостановил прием новых заявок на эти займы с 8 ноября прошлого года. С 8 апреля банк также изменил коэффициент платежеспособности получателей кредитов на приобретение жилых помещений.

Беларусбанк с 20 ноября также снизил процентные ставки по потребительским кредитам. К примеру, потребительский кредит сроком до 1 года с 20 ноября можно получить под 12,25% годовых. 

 
 
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Сейчас взять заём на жилье на вторичном рынке и в новостройке можно под 12,9% годовых (ставка рефинансирования + 3,9 процентного пункта).
 
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