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Творческая встреча «Принимайте меня вот такой...»

22.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Жизнерадостное настроение подарила творческая встреча «Принимайте меня вот такой...» с Ириной Карнауховой участникам клуба «Светлица»

Жизнерадостное настроение подарила творческая встреча «Принимайте меня вот такой...» с Ириной Карнауховой участникам клуба «Светлица», который организован в Петковичской интегрированной сельской библиотеке.



Присутствующим очень понравились лирические строки в исполнении автора - литератора и музыканта, члена Союза писателей Беларуси, члена Союза писателей союзного государства, члена белорусского Союза музыкальных деятелей Беларуси и руководителя народного клуба «Жывіца».

Поэтический коллаж, подготовленный Ириной Александровной, позволил ближе познакомиться с творчеством и философией автора. Все желающие могли приобрести книги с автографом.


 
Теги: знакомства
 
 
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Жизнерадостное настроение подарила творческая встреча «Принимайте меня вот такой...» с Ириной Карнауховой участникам клуба «Светлица» ...
 
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