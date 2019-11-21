Источник материала: Новости Дзержинска

Жизнерадостное настроение подарила творческая встреча «Принимайте меня вот такой...» с Ириной Карнауховой участникам клуба «Светлица»

Жизнерадостное настроение подарила творческая встреча «Принимайте меня вот такой...» с Ириной Карнауховой участникам клуба «Светлица», который организован в Петковичской интегрированной сельской библиотеке.







Присутствующим очень понравились лирические строки в исполнении автора - литератора и музыканта, члена Союза писателей Беларуси, члена Союза писателей союзного государства, члена белорусского Союза музыкальных деятелей Беларуси и руководителя народного клуба «Жывіца».

Поэтический коллаж, подготовленный Ириной Александровной, позволил ближе познакомиться с творчеством и философией автора. Все желающие могли приобрести книги с автографом.



