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Фотофакт: деревянные домики начали устанавливать на площади Ленина

22.11.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году, как газета Заря сообщала ранее, впервые ярмарочной станет площадь Ленина.

Фотофакт: деревянные домики начали устанавливать на площади Ленина

По ее периметру и на прилегающей улице Пушкинской установят 20 деревянных домиков, где можно будет приобрести новогодние игрушки и другие украшения, подарочные наборы, карнавальные костюмы, сувениры. Здесь же жители и гости города смогут угоститься блинами и другой едой, согреться чаем, кофе, горячим шоколадом или глинтвейном.

Работать эта ярмарка будет с 1 декабря до 19 января с 12.00 до 22.00.

Напомним, на ул. Гоголя вчера также начали устанавливать домики.

Фотофакт: деревянные домики начали устанавливать на площади Ленина

Фотофакт: деревянные домики начали устанавливать на площади Ленина

 
 
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  В этом году, как газета Заря сообщала ранее, впервые ярмарочной станет площадь Ленина. По ее периметру и на прилегающей улице Пушкинской установят 20 деревянных...
 
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