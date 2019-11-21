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Фотофакт: деревянные домики начали устанавливать на площади Ленина
22.11.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В этом году,
По ее периметру и на прилегающей улице Пушкинской установят 20 деревянных домиков, где можно будет приобрести новогодние игрушки и другие украшения, подарочные наборы, карнавальные костюмы, сувениры. Здесь же жители и гости города смогут угоститься блинами и другой едой, согреться чаем, кофе, горячим шоколадом или глинтвейном.
Работать эта ярмарка будет с 1 декабря до 19 января с 12.00 до 22.00.
Напомним, на ул. Гоголя
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В этом году, как газета Заря сообщала ранее, впервые ярмарочной станет площадь Ленина. По ее периметру и на прилегающей улице Пушкинской установят 20 деревянных...
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