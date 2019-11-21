На улицах Барановичей замечено авто стоимостью 125 000 евро

Источник материала: Виртуальный Брест

Каких авто только не увидишь на улицах нашего города! Вот и наш читатель прислал в редакцию «НК» фото такой красавицы: Porsche Panamera, стандартный объем двигателя – 3,0, мощность – 330 л.с.





Авто 2019 года, начальная стоимость – 125 000 евро. Модели с турбированным двигателем в цене могут достигать 230 000 евро. Вот вам и Барановичи.