Церемония перезахоронения останков Кастуся Калиновского проходит в Вильнюсе

Источник материала: Аргументы и факты

В Вильнюсе 22 ноября проходит торжественная церемония перезахоронения останков публициста, поэта, одного из руководителей восстания 1863 года Кастуся Калиновского. Останки Калиновского, а также других героев восстания, будут перезахоронены на кладбище Расу, одном из самых древних некрополей Литвы, в часовне, которую специально отреставрировали к церемонии.

На мероприятии присутствуют официальные делегации из Литвы, Беларуси и Польши, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа, глава Польши Анджей Дуда, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. В составе белорусской делегации также митрополит Тадеуш Кондрусевич.

Напомним, останки неизвестных людей были случайно найдены в 2017 году во время строительных работ возле башни Гедимина в Вильнюсе. По предположениям, они могли принадлежать героям восстания 1863-1864 годов. Спустя несколько лет после проведенных экспертиз сведения подтвердились. Исследователям удалось идентифицировать останки 20 человек, в том числе Кастуся Калиновского.