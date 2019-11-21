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Белорусам показали, как работает банк будущего без кассиров

22.11.2019 14:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусам показали, как работает банк будущего без кассиров
фото: Приорбанк

Главная особенность «банка будущего» — отсутствие касс и оборудованные места с компьютерами, планшетами и смартфонами для самообслуживания. Подобный формат планируют масштабировать на всю республику.

Белорусам показали, как работает банк будущего без кассиров

 
 
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фото: Приорбанк Главная особенность «банка будущего» — отсутствие касс и оборудованные места с компьютерами, планшетами и смартфонами для...
 
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