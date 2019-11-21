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Белорусам показали, как работает банк будущего без кассиров
Источник материала: Myfin
Главная особенность «банка будущего» — отсутствие касс и оборудованные места с компьютерами, планшетами и смартфонами для самообслуживания. Подобный формат планируют масштабировать на всю республику.
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фото: Приорбанк Главная особенность «банка будущего» — отсутствие касс и оборудованные места с компьютерами, планшетами и смартфонами для...
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