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Банк Дабрабыт стал самым быстрорастущим по поддержке бизнеса

22.11.2019 14:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банк Дабрабыт стал самым быстрорастущим по поддержке бизнеса
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Объем финансирования малого бизнеса в Банке Дабрабыт в этом году взлетел в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. А если сравнивать с 2017 годом – почти в 10-кратном размере. Банк Дабрабыт всего за два года стал одним из самых активных банков в стране по поддержке малого и среднего бизнеса.

 
 
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Банк Дабрабыт стал самым динамично растущим банком по поддержке малого и среднего бизнеса. Банк Развития назвал его лидером в этой сфере на Всемирной неделе...
 
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