|
Банк Дабрабыт стал самым быстрорастущим по поддержке бизнеса
Источник материала: Myfin
Объем финансирования малого бизнеса в Банке Дабрабыт в этом году взлетел в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. А если сравнивать с 2017 годом – почти в 10-кратном размере.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк Дабрабыт стал самым динамично растущим банком по поддержке малого и среднего бизнеса. Банк Развития назвал его лидером в этой сфере на Всемирной неделе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)