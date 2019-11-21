«Жирует жулье». Лукашенко приказал банкам помочь отстающим колхозам

Источник материала: Ежедневник





Главе государства было доложено об обращении со стороны региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области. Но от них был получен отказ.

Президент поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.

Он потребовал заняться этим вопросом Председателя правления Нацбанка Беларуси Павла Каллаура.

«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено) еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – ред.) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», – сказал Лукашенко.

«Шефская помощь – это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает – это сделают другие», – подчеркнул президент.

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по развитию АПК Витебской области.