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«Жирует жулье». Лукашенко приказал банкам помочь отстающим колхозам

22.11.2019 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Жирует жулье». Лукашенко приказал банкам помочь отстающим колхозам

Главе государства было доложено об обращении со стороны региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области. Но от них был получен отказ.

Президент поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области. 

Он потребовал заняться этим вопросом Председателя правления Нацбанка Беларуси Павла Каллаура.

«Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено) еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью – ред.) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», – сказал Лукашенко.

«Шефская помощь – это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает – это сделают другие», – подчеркнул президент.

Сегодня Александр Лукашенко провел совещание по развитию АПК Витебской области.

 
 
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Главе государства было доложено об обращении со стороны региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области. Но от...
 
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