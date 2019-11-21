В Вильнюсе перезахоронят останки Кастуся Калиновского

Источник материала: Ежедневник





В Вильнюсе в пятницу, 22 ноября, началась торжественная церемония перезахоронения руководителей и участников восстания 1863-1864 годов.

Сегодня утром на кладбище Расу перезахоронят останки Кастуся Калиновского. Сама церемония торжественного прощания с повстанцами состоялась в кафедральном соборе Вильнюса.

В мероприятии приняли участие президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Беларусь будет представлена официальной делегацией во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.

Напомним, останки Кастуся Калиновского вместе с другими повстанцами были найдены два года назад на горе Гедимина.