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В Вильнюсе перезахоронят останки Кастуся Калиновского
22.11.2019 15:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Вильнюсе в пятницу, 22 ноября, началась торжественная церемония перезахоронения руководителей и участников восстания 1863-1864 годов.
Сегодня утром на кладбище Расу перезахоронят останки Кастуся Калиновского. Сама церемония торжественного прощания с повстанцами состоялась в кафедральном соборе Вильнюса.
В мероприятии приняли участие президенты Польши Анджей Дуда и Литвы Гитанас Науседа. Беларусь будет представлена официальной делегацией во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.
Напомним, останки Кастуся Калиновского вместе с другими повстанцами были найдены два года назад на горе Гедимина.
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В Вильнюсе в пятницу, 22 ноября, началась торжественная церемония перезахоронения руководителей и участников восстания 1863-1864 годов.
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