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Bosch предлагает пьезоэлектрические инжекторы для дизельных двигателей

22.11.2019 15:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Компания Bosch является одним из пионеров и признанных лидеров в области дизельного впрыска топлива для двигателей внутреннего сгорания. 4 из 5 дизельных автомобилей в мире оснащены системой впрыска топлива Common Rail: в этом сегменте рынка Bosch занимает лидирующую позицию. Так, в 2015 году количество установленных систем Common Rail от Bosch достигло 12 миллионов единиц.

Важным фокусом в развитии систем дизельного впрыска топлива для Bosch в течение последних нескольких лет остаются пьезоэлектрические инжекторы для систем Common Rail: высокое давление впрыска и скорость срабатывания, а также надежность работы сделали подобную конструкцию настоящим технологическим прорывом в области дизельных технологий. Пьезоэлектрические инжекторы способны обеспечивать до 10 впрысков топлива за один рабочий цикл в цилиндре.

Благодаря оптимизации впрыска топливо распределяется более эффективно, а от этого — эффективнее сгорает. Это особенно важно в свете постоянно ужесточающихся экологических норм. Такие системы также эффективнее с точки зрения производительности — оптимизированное сжигание топлива обеспечивает лучшие мощностные характеристики работы двигателя и экономичность.

Пьезоэлектрические инжекторы имеют высокую надежность, а также соответствуют всем современным требованиям и нормам эксплуатации. Однако владельцам современных дизельных моделей следует иметь ввиду некоторые особенности конструкции систем. Пьезоэлектрические инжекторы можно точно продиагностировать на специальных стендах. Но из-за более технологичной конструкции такие инжекторы, в отличие от электромагнитных аналогов, отремонтировать невозможно! Технологией предусмотрена только замена на новые изделия. Поэтому следует остерегаться альтернативных предложений и внимательнее выбирать места ремонта. Для диагностики и ремонта систем дизельного впрыска Bosch рекомендует обращаться в сеть авторизованных мастерских Бош Дизель Центр / Бош Дизель Сервис.

Комплексно представляя концепции для автобизнеса, компания Bosch не только разрабатывает и поставляет дизельные системы на конвейер, но и обеспечивает поставки запасных частей к ним, развивает сеть специализированных мастерских Бош Дизель Центр / Бош Дизель Сервис и проводит образовательные программы Учебно-консультационного центра Bosch для специалистов по дизельному впрыску. Для ремонта и замены Bosch предлагает полный спектр оригинальных инжекторов Common Rail на выгодных условиях — в 2019-м году множество популярных артикулов пьезоинжекторов стало значительнее доступнее для клиентов.

 
 
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Компания Bosch является одним из пионеров и признанных лидеров в области дизельного впрыска топлива для двигателей внутреннего сгорания.
 
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