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От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет

22.11.2019 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка регулярно участвует в конкурсах по скоростному поеданию пищи, но не набирает вес.  

По информации Daily Mail, 25-летняя Кейт регулярно удивляет своих подписчиков тем, что ест огромное количество калорийной пищи и не толстеет.  

От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет
Фото: instagram.com/kate.ovens

Девушка принимает участие в соревнованиях едоков. А порции в таких конкурсах содержат в себе примерно 3000 – 6000 калорий. Например, последней задачей Кейт стало поедание огромного 1,5-килограммового хот-дога всего за 25 минут.  

От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет
Фото: instagram.com/kate.ovens

Свою форму британка поддерживает при помощи бега, упражнений, употребления овощей и салатов. Так что, по словам девушки, дело не в хорошем метаболизме.  

От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет
Фото: instagram.com/kate.ovens

Среди достижений Кейт – поедание огромного кебаба на 8000 калорий – это в четыре раза большое суточной нормы потребления для женщины. В день, когда нет конкурсов, девушка соблюдает этот показатель и занимается спортом. 

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей (читать далее).  

От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет
Фото: instagram.com/kate.ovens

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Девушка регулярно участвует в конкурсах по скоростному поеданию пищи, но не набирает вес.   По информации Daily Mail, 25-летняя Кейт регулярно удивляет своих...
 
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