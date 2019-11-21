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От 3 до 6 тысяч ккал. Девушка постоянно ест очень калорийные блюда на конкурсах и не толстеет
Источник материала: СТВ
Девушка регулярно участвует в конкурсах по скоростному поеданию пищи, но не набирает вес.
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Девушка принимает участие в соревнованиях едоков. А порции в таких конкурсах содержат в себе примерно 3000 – 6000 калорий. Например, последней задачей Кейт стало поедание огромного 1,5-килограммового хот-дога всего за 25 минут.
Свою форму британка поддерживает при помощи бега, упражнений, употребления овощей и салатов. Так что, по словам девушки, дело не в хорошем метаболизме.
Среди достижений Кейт – поедание огромного кебаба на 8000 калорий – это в четыре раза большое суточной нормы потребления для женщины. В день, когда нет конкурсов, девушка соблюдает этот показатель и занимается спортом.
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Девушка регулярно участвует в конкурсах по скоростному поеданию пищи, но не набирает вес. По информации Daily Mail, 25-летняя Кейт регулярно удивляет своих...
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