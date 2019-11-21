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Взрослые придумали новый способ отучить детей от смартфонов

22.11.2019 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Давайте честно, не только дети и подростки много времени проводят с мобильником в руке. Однако мир так устроен, что взрослые люди могут указывать детям, как им жить, а несовершеннолетние не могут поступать аналогичным образом в отношении старшего поколения. 

Как сообщает AsiaOne, в Индонезии решили попробовать убить двух зайцев сразу: заставить ребят меньше времени уделять смартфонам и повысить их образовательный уровень. Этот проект был придуман чиновниками в городе Бандунг и назван «Курятизация». 

Суть проекта в том, чтобы вручить ученикам начальных и средних школ цыплят и попросить детей заботиться о птенцах. Пока что подготовлены две тысячи птиц, которых раздадут школьникам. 

Если у детей нет возможности держать цыплят дома, то ребята смогут оставлять питомцев в школе, для этих целей оборудованы специальные помещения. Проект начался 21 ноября, первых птенцов раздавали в клетках с надписью: «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». 

Мэр города считает, что уход за цыплятами будет вырабатывать в школьниках дисциплинированность, заставит их меньше времени пользоваться смартфоном и позволит больше узнать о животных. 

Что касается самих детей, то не все из них столь же оптимистичны, как авторы «курятизации». 

Кстати, в Японии тоже стараются сделать людей и животных ближе. 

Недавно мы сообщали, что офисным работникам разрешили брать домашних питомцев с собой на работу – здесь подробнее

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Давайте честно, не только дети и подростки много времени проводят с мобильником в руке. Однако мир так устроен, что взрослые люди могут указывать детям, как им жить,...
 
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