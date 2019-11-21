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Взрослые придумали новый способ отучить детей от смартфонов
Источник материала: СТВ
Давайте честно, не только дети и подростки много времени проводят с мобильником в руке. Однако мир так устроен, что взрослые люди могут указывать детям, как им жить, а несовершеннолетние не могут поступать аналогичным образом в отношении старшего поколения.
Как
Суть проекта в том, чтобы вручить ученикам начальных и средних школ цыплят и попросить детей заботиться о птенцах. Пока что подготовлены две тысячи птиц, которых раздадут школьникам.
Если у детей нет возможности держать цыплят дома, то ребята смогут оставлять питомцев в школе, для этих целей оборудованы специальные помещения. Проект начался 21 ноября, первых птенцов раздавали в клетках с надписью: «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне».
Мэр города считает, что уход за цыплятами будет вырабатывать в школьниках дисциплинированность, заставит их меньше времени пользоваться смартфоном и позволит больше узнать о животных.
Что касается самих детей, то не все из них столь же оптимистичны, как авторы «курятизации».
Кстати, в Японии тоже стараются сделать людей и животных ближе.
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Давайте честно, не только дети и подростки много времени проводят с мобильником в руке. Однако мир так устроен, что взрослые люди могут указывать детям, как им жить,...
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