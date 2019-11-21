|
В Минском метрополитене останавливалось движение из-за инцидента с пассажиром
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 ноября в 14:41 в Минске было остановлено движение поездов по первой линии метрополитена.
Как
В 14:52 движение поездов было восстановлено.
Ранее стало известно, что участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 22 ноября в 14:41 в Минске было остановлено движение поездов по первой линии метрополитена. Как сообщает Минский метрополитен в Twitter, остановка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)