В Минском метрополитене останавливалось движение из-за инцидента с пассажиром

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 ноября в 14:41 в Минске было остановлено движение поездов по первой линии метрополитена.

Как сообщает Минский метрополитен в Twitter, остановка движения произошла из-за инцидента с пассажиром. Ему оказывается медпопощь.

В 14:52 движение поездов было восстановлено.

Ранее стало известно, что участок Автозаводской линии метро могут закрыть на несколько дней.