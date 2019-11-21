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В детстве от мишки отказалась мама. Как сложилась судьба коричневой панды из Китая
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Единственную в мире живущую в неволе коричневую панду взяли на пожизненное содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о бамбуковом мишке по кличке Цицзай.
Судьба у него незавидная: в детстве от него отказалась мама, отношения с сородичами также не сложились. Под свое крыло мишку взяла некоммерческая организация.
Сейчас Цицзай живет в китайской провинции Шэньси в специальном центре. Руководство надеется, что эта акция привлечет к охране больших панд больше международных организаций и частных лиц.
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Новости Китая. Единственную в мире живущую в неволе коричневую панду взяли на пожизненное содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о...
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