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В детстве от мишки отказалась мама. Как сложилась судьба коричневой панды из Китая

22.11.2019 15:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Единственную в мире живущую в неволе коричневую панду взяли на пожизненное содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о бамбуковом мишке по кличке Цицзай.

В детстве от мишки отказалась мама. Как сложилась судьба коричневой панды из Китая

В детстве от мишки отказалась мама. Как сложилась судьба коричневой панды из Китая

Судьба у него незавидная: в детстве от него отказалась мама, отношения с сородичами также не сложились. Под свое крыло мишку взяла некоммерческая организация.

Сейчас Цицзай живет в китайской провинции Шэньси в специальном центре. Руководство надеется, что эта акция привлечет к охране больших панд больше международных организаций и частных лиц.

В детстве от мишки отказалась мама. Как сложилась судьба коричневой панды из Китая

В детстве от мишки отказалась мама. Как сложилась судьба коричневой панды из Китая

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Новости Китая. Единственную в мире живущую в неволе коричневую панду взяли на пожизненное содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о...
 
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