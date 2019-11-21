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Александр Лукашенко поздравил президента Ливана и народ этой страны с Днём Независимости

22.11.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 76 лет назад государство получило свободу от французского мандата.

Ежегодно в этот день по всей стране проходили торжественные мероприятия, однако в этот раз из-за сложной экономической обстановки, которая сложилась на фоне массовых протестов, праздничных гуляний не будет.

Александр Лукашенко поздравил президента Ливана и народ этой страны с Днём Независимости

Скорейшего установления гражданского согласия и стабильности в стране президенту Ливана, а также благополучия и процветания ливанскому народу пожелал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Мишель Наим Аун
 
 
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Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 76 лет назад государство получило свободу от...
 
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