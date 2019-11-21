Александр Лукашенко поздравил президента Ливана и народ этой страны с Днём Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября в Ливане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 76 лет назад государство получило свободу от французского мандата.

Ежегодно в этот день по всей стране проходили торжественные мероприятия, однако в этот раз из-за сложной экономической обстановки, которая сложилась на фоне массовых протестов, праздничных гуляний не будет.





Скорейшего установления гражданского согласия и стабильности в стране президенту Ливана, а также благополучия и процветания ливанскому народу пожелал белорусский лидер Александр Лукашенко.