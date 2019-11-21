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В Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ и получил крупный штраф

22.11.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители установили личность мотоциклиста, который скрылся после погони в Минске 2 ноября. 

Как сообщает МВД Беларуси, инцидент случился около 3:40 ночи. В районе улицы Немига инспекторы ГАИ обратили внимание на мотоцикл Suzuki без регистрационного знака. Милиционеры включили маячки и потребовали водителя остановиться. 

Вместо этого мотоциклист попытался скрыться. Во время преследования он пересекал двойную сплошную и игнорировал запрещающий сигнал светофора. В итоге мотоцикл упал на газон, но водитель бросил транспортное средство и сбежал. 

Личность нарушителя установлена, им оказался 24-летний местный житель, он был задержан у себя дома. Ранее мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за вождение без прав. 

По совокупности правонарушений мотоциклисту назначен штраф в размере примерно 1 500 рублей. Также молодому человеку запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением. 

Осенью 2019 года в Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ.

Уехать далеко не удалось из-за находившихся впереди машин – подробности здесь

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правоохранители установили личность мотоциклиста, который скрылся после погони в Минске 2 ноября.  Как сообщает МВД Беларуси, инцидент случился...
 
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