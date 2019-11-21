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В Минске мотоциклист пытался скрыться от ГАИ и получил крупный штраф
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители установили личность мотоциклиста, который скрылся после погони в Минске 2 ноября.
Как
Вместо этого мотоциклист попытался скрыться. Во время
Личность нарушителя установлена, им оказался 24-летний местный житель, он был задержан у себя дома. Ранее мужчина уже не раз привлекался к административной ответственности за вождение без прав.
По совокупности правонарушений мотоциклисту назначен штраф в размере примерно 1 500 рублей. Также молодому человеку запрещено заниматься деятельностью, связанной с вождением.
Осенью 2019 года в Гомеле нетрезвый бесправник на Citroen пытался скрыться от экипажа ГАИ.
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Новости Беларуси. Правоохранители установили личность мотоциклиста, который скрылся после погони в Минске 2 ноября. Как сообщает МВД Беларуси, инцидент случился...
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