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В Одессе из-за ЧП с турецким лайнером отменили все утренние авиарейсы

22.11.2019 15:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В аэропорту Одессы из-за инцидента с турецким лайнером были отменены все утренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет частично оказался на полосе. Для его эвакуации доставили специальное оборудование.

Самолёт Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

В Одессе из-за ЧП с турецким лайнером отменили все утренние авиарейсы

Напомним, из-за сильного ветра самолету удалось приземлиться лишь со второго раза. Во время посадки у лайнера надломилась передняя стойка шасси, в результате чего воздушное судно частично съехало с полосы на грунт.

Никто из пассажиров не пострадал. Их эвакуировали с помощью надувных трапов. По факту ЧП ведется расследование.

В Одессе из-за ЧП с турецким лайнером отменили все утренние авиарейсы

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Новости Украины. В аэропорту Одессы из-за инцидента с турецким лайнером были отменены все утренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет...
 
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