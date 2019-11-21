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В Одессе из-за ЧП с турецким лайнером отменили все утренние авиарейсы
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В аэропорту Одессы из-за инцидента с турецким лайнером были отменены все утренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет частично оказался на полосе. Для его эвакуации доставили специальное оборудование.
Напомним, из-за сильного ветра самолету удалось приземлиться лишь со второго раза. Во время посадки у лайнера надломилась передняя стойка шасси, в результате чего воздушное судно частично съехало с полосы на грунт.
Никто из пассажиров не пострадал. Их эвакуировали с помощью надувных трапов. По факту ЧП ведется расследование.
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Новости Украины. В аэропорту Одессы из-за инцидента с турецким лайнером были отменены все утренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет...
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