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В чём блистали белорусские участницы на «Мисс Мира Plus Size» в Киеве?

22.11.2019 16:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В чём блистали белорусские участницы на «Мисс Мира Plus Size» в Киеве?
Инга Булицкая, Виктория Клевец и Наталья Колесникова © / Слава Поталах / АиФ

В этом месяце белоруска Наталья Колесникова привезла в Минск корону вице-мисс и вошла в пятёрку красивейших женщин формата plus-size. Кроме Натальи Беларусь представляли Инга Булицкая и Виктория Клевец. Организатором проекта в Беларуси стала Евгения Тюленева, которая в 2017 году привезла корону с этого конкурса, а с 2019 является Национальным директором проекта.

В чём блистали белорусские участницы на «Мисс Мира Plus Size» в Киеве? Белоруска завоевала титул вице-мисс на конкурсе «Мисс Мира Plus Size»

Готовить команду к участию в «Мисс Мира Plus Size» организаторы начали заранее и подключили к процессу звёзд индустрии. Так команду парикмахеров и визажистов для подготовки к этапам и фотосессиям в Минске возглавил эксперт-парикмахер и совладелец компании «Космосистемс» Евгений Шатохин.  А шеф-стилистом белорусской делегации стала эксперт по стратегическому имиджу Екатерина Гордеева.

«Мы не хотели делать чересчур «фестивальные» образы, – говорит Екатерина ГОРДЕЕВА. – Поэтому на фоне участниц из некоторых других стран белоруски могут показаться одетыми слишком скромно. Однако нашей задачей было не ослепить жюри блеском, а в заданном формате конкурса подчеркнуть красоту девушек и преподнести их внешность в самом выгодном ракурсе. Команда дизайнеров и мастеров по украшениям провела большую работу и справилась превосходно».

Платья от «Мисс творчество»

«Мисс творчество» Виктория Клевец, чей пластический этюд с мечом был признан лучшим творческим номером конкурса, работает дизайнером интерьеров, а в свободное время преподаёт танцы. Но этим таланты девушки не ограничиваются – например, часть нарядов для участия в «Мисс Мира Plus Size» девушка придумала себе сама.

Например, платье для выхода в тиарах – реализованная идея Виктории, которая дополнила свой образ украшением от Оксаны Матиевской.

Также настоящий фурор на конкурсе произвёл образ Виктории на мотив национального костюма. «Этим нарядом я хотела отдать дань уважения моим шляхецким корням. У нас древний род с собственным гербом, а первое упоминание о фамилии моих предков датируется 1659 годом.

В чём блистали белорусские участницы на «Мисс Мира Plus Size» в Киеве?
 

- В платье я использовала элементы национального костюма панн времён Речи Посполитой, чтобы рассказать об истории Беларуси, которая пока мало известна за границей. Образ дополнила украшениями от Агаты Каробка – они добавили платью необходимые акценты, а длинное ожерелье визуально «вытянуло» силуэт». – Рассказывает Виктория КЛЕВЕЦ.

Чем Беларусь удивила на дефиле в национальных костюмах?

Конкурс «Мисс Мира Plus Size» объединяет участниц из разных стран мира и даёт возможность девушкам не только познакомиться с чужой культурой, но и красиво рассказать о своей родине. Поэтому важным этапом оценки является выход в вечерних платьях на мотив национального костюма.

Баллов при голосовании жюри добавляет, если над платьем трудится дизайнер из той страны, которую представляет участница. Беларусь на 100% выполнила это задание: платья были не только стильными и оригинальными – над ними работали только белорусские мастера. Ткань для всех  трёх нарядов также предоставляла белорусская компания ОАО «Моготекс».

А вот как были одеты на дефиле в национальных костюмах Инга Булицкая и Наталья Колесникова.

В чём блистали белорусские участницы на «Мисс Мира Plus Size» в Киеве?
 

Дизайнер платья Инги Булицкой – Лидия Баринова. Вот что Лидия рассказывает о выборе фасона и цвета: «Я создавала нижнюю переднюю юбку укороченной, чтобы открыть красивые ноги Инги. Она яркая блондинка, и васильковый цвет, который у меня в первую очередь ассоциируется с Беларусью, ей очень подошёл. Акцентом стал аист – пожалуй, самый узнаваемый символ нашей страны». Образ дополнили серьгами от Надежды Протасевич.

Дизайнер платья Натальи Колесниковой - Екатерина Гордеева: «Мы умышленно отходили от традиционной национальной атрибутики и сосредотачивались на требовании создать именно вечернее платье. Символизм заключён в цветах наряда. Беларусь – это  лёгкие Европы. И синий, основной цвет платья олицетворяет озёра и реки, которыми богата наша страна». 

***

За корону с белорусскими участницами боролись девушки из Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Бельгии, Суринама и Сингапура. Интересно, что жюри оценивало не только внешность и наряды, но и личностные качества участниц. «‎Мисс Мира Plus Size» – больше, чем просто конкурс красоты. – Говорит национальный директор проекта в Беларуси Евгения ТЮЛЕНЕВА. – Задачей организаторов является расширение рамок понятия красоты современной женщины: амбициозной, сексуальной, спортивной и успешной. И, судя по отклику, который мы увидели за последние месяцы в разных странах, можно с уверенностью сказать, насколько актуальным для миллионов людей является этот проект».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Инга Булицкая, Виктория Клевец и Наталья Колесникова © / Слава Поталах / АиФ В этом месяце белоруска...
 
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