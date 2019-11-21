В Мозыре на пешеходном переходе Volkswagen сбил женщину. Она в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Мозыре водитель Volkswagen Passat не заметил на пешеходном переходе женщину и сбил ее, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло около семи вечера 21 ноября на улице Иваненко.

40-летний водитель совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую на скорой доставили в реанимацию Мозырской районной больницы.