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В Мозыре на пешеходном переходе Volkswagen сбил женщину. Она в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Мозыре водитель Volkswagen Passat не заметил на пешеходном переходе женщину и сбил ее,
ДТП произошло около семи вечера 21 ноября на улице Иваненко.
40-летний водитель совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшую на скорой доставили в реанимацию Мозырской районной больницы.
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ДТП произошло 21 ноября в 19.00 на улице Иваненко.
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