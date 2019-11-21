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«Внутренняя свобода украинцев - то, что я искала». Дарья Блашко, которую потерял наш биатлон

22.11.2019 16:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После юниорского чемпионата мира по биатлону 2015 года Дарью Блашко прозвали «второй Домрачевой» и главной надеждой белорусского биатлона. А в 2017-м биатлонистка неожиданно сменила гражданство и уехала выступать за Украину, не найдя взаимопонимания с руководством Белорусской федерации биатлона.

В итоге Блашко пропустила два года выступлений на международных стартах из-за карантина (белорусская федерация могла ходатайствовать за его аннулирование, но не стала). А этой осенью 23-летняя Дарья возвращается на Кубок мира, пройдя серьезный отбор в первую команду Украины.

Перед стартом сезона биатлонистка рассказала журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук, какие плюсы нашла в двухлетнем карантине и почему сегодня ощущает себя скорее украинкой, чем белоруской.

«Думаю, от двухлетнего карантина я только выиграла»


Фото: Дмитрий Евенко

— По итогам предсезонных стартов в Шушене вы отобрались на первый этап Кубка мира, оставив вне состава первой команды даже олимпийскую чемпионку Елену Пидгрушную. Сами ожидали, что получится так начать сезон?

— В сборной Украины действительно очень высокая конкуренция. Квота на женские гонки Кубка мира — пять человек, а претендовало на эти места 11 биатлонисток. Но пробиться на Кубок мира было моей целью.

Что касается нашего капитана Лены Пидгрушной, то она долго проболела на сборе в Обертиллахе, подхватив вирус, и не успела набрать оптимальную форму к началу сезона. Лена с тренерами решили, что она «простартуется» на Кубке IBU, почувствует скорость. Но это не значит, что она задержится там на весь сезон.

— В масс-старте Шушена вы выбили 20 из 20 и показали на финише второй результат из украинок. Может, карантин пошел на пользу?

— Я действительно нашла плюсы в двухлетней паузе. Думаю, в итоге я только выиграла. Во-первых, мы с тренером проделали большой объем базовой работы, которую тяжело выполнять параллельно с соревнованиями. Во-вторых, я получила определенную психологическую закалку. В-третьих, не было необходимости выхолащивать молодой организм на фоне большого количества стартов.

При этом не могу сказать, что у меня совсем не было соревновательной практики: я участвовала в лыжных и биатлонных стартах, которые проводились не под эгидой IBU.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Blashko (@blashko_darya) 11 Авг 2016 в 12:27 PDT

— Какого уровня были эти соревнования?

— Все зависело от количества и качества участников. Например, в Альпийском кубке не было огромной конкуренции — в основном там соревновалась молодежь и биатлонистки уровня Кубка IBU.

Спринт и масс-старт в Шушене, безусловно, самые элитарные гонки, в которых я принимала участие за последние годы. Все-таки соперничала с половиной участников Кубка мира, его лидерами — Вирер, Виттоцци. Но обошлось без мандража.

— Морально вы уже готовы бороться на уровне Кубка мира?

— Понятно, что многое для меня там будет в новинку. Насколько я готова к этому уровню, покажет время. Но каждый спортсмен хочет выступать на Кубке мира, и я не исключение.

Выступлю в Эстерсунде, а дальше тренеры будут смотреть по результатам. Если понадобится ротация, они ее произведут. Я спокойно отношусь к тому, что, возможно, придется побегать и на Кубке IBU. В конце концов на Кубок мира всегда можно отобраться по результатам.

— Как вам дались два года без выступлений на мировом уровне? Показалось, что это целая вечность?

— Оглядываясь назад, понимаю, что время пролетело очень быстро. Хотя второй год без соревнований дался тяжелее и наложил свой отпечаток. Но периодов, когда опускались руки, точно не было. Я знала, зачем и почему все так происходит. Поэтому просто концентрировалась на целях и задачах и продолжала работать.

«В Украине мы с тренером не испытываем никакой нужды»

— Главная причина вашего перехода в Украину — желание продолжать работу с Владимиром Махлаевым, которого Белорусская федерация биатлона не включала в тренерский штаб. В Украине ваш дуэт получил полный карт-бланш?

— Да, эти два года мы работали согласно нашим планам. И очень важно, что на протяжении всего периода у нас с Владимиром Анатольевичем была огромная поддержка со стороны Министерства спорта Украины, Центров спортивной подготовки Тетиева и Чернигова, а также федерации биатлона Украины и ее президента Владимира Брынзака.

Причем эта поддержка была как моральная, так и материальная. Без финансовой помощи очень тяжело было бы планировать сборы, а без веры, что у нас все получится, сложно было бы в принципе пережить это время.

— В Беларуси вам приходилось покупать за свои деньги лыжи, палки и смазки. В Украине все расходы по тренировочному процессу взяла на себя федерация?

— Да, мы не испытывали никакой нужды. Выезжали на сборы и в пределах Украины, и в Европу. У нас с Владимиром Анатольевичем было все необходимое, и за это огромная благодарность.


Фото: Максим Чеберяка

— Владимир Махлаев сейчас работает не только с вами, но и с другими спортсменками сборной?

— Да. В этом сезоне Владимир Анатольевич вместе с Валерием Сергеевичем Лесниковым являются старшими тренерами женской сборной Украины. Также с ними работает Александр Викторович Беланенко. Владимир Анатольевич и Александр Викторович отвечают за стрелковую подготовку, а Валерий Сергеевич — за функциональную.

В прошлом году Владимир Анатольевич тоже работал с командой при подготовке к сезону, но на этапы Кубка мира не ездил, так как зимой находился вместе со мной стартах. Я одна просто не смогла бы ездить по соревнованиям, что вполне логично. А сейчас Владимир Анатольевич постоянно рядом с командой, так что все от этого только выигрывают.

— Вы работаете с Владимиром Махлаевым уже восемь лет. В чем плюсы долговременного сотрудничества с одним тренером?

— В планомерности, последовательности и системности. Когда тренер ведет спортсмена с юниорского возраста, то грамотно закладывает базу, выстраивает микро- и макроциклы. Он знает, что делал до этого и какой шаг логично сделать дальше.

Не менее важный момент — это доверие, которое завязывается между тренером и спортсменом. Новому наставнику не всегда легко рассказать о своих проблемах. А ведь у любого биатлониста, помимо физических нагрузок, есть еще и психологическая нагрузка из внешнего мира, откладывающая отпечаток на результат.

«Внутренняя свобода украинцев — это то, что я искала»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day to recharge batteries

 
 
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Перед стартом сезона биатлонистка рассказала журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук, какие плюсы нашла в двухлетнем карантине и почему сегодня ощущает себя,...
 
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