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Новый минивэн Volkswagen Viloran оказался крупнее кроссовера Teramont
Источник материала: Tut.by
Практически одновременно с дебютом в Лос-Анджелесе концептуального универсала
Это предсерийный вариант минивэна
Полноразмерный однообъемник получил сдвижные боковые двери, а на втором ряду имеются два индивидуальных кресла с подлокотниками, выдвижными подставками для ног, множеством электрорегулировок и встроенным массажером. «Галерка» рассчитана на посадку трех человек. В списке оснащения Viloran заявлены трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора.
Под капотом минивэна — двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 220 лошадиных сил, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полного привода для Viloran не предусмотрено.
Производство Viloran будет налажено на мощностях СП SAIC Volkswagen, старт китайских продаж намечен на первую половину следующего года. Ожидается, что за базовую версию однообъемника попросят немногим более 40 тысяч долларов.
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На открывшемся сегодня автосалоне в китайском Гуанчжоу прошла премьера минивэна Volkswagen Viloran.
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