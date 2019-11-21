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Ароматный символ урожая

22.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ароматный символ урожая

Хлебопеки всех регионов Принеманья подготовили к областному празднику аграриев караваи из муки нового урожая. Свой вкусный и ароматный шедевр на выставку-конкурс отправили и мастера-пекари Вороновского филиала облпотребобщества.

Некоторыми тайнами процесса приготовления и выпекания каравая, оставшимися за пределами фестивальных презентаций, поделилась начальник отдела промышленности Ирина Полякова:

— Всегда чувствуем огромную ответственность при подготовке к «Дожинкам». Работа с тестом не терпит негативных эмоций — вся энергетика передается через руки мастера. Наверное, поэтому стараемся вложить душу в наше творение. В нынешнем году свою идею по внешнему виду каравая предложили сотрудники сектора культуры, а мы постарались воплотить ее в жизнь. С учетом традиционных тенденций праздничного «наряда» румяного каравая украшения делали из соленого теста. Семикилограммовый символ праздника хлеборобов наряжен цветами, третьим ярусом служит сноп из сдобных «колосьев», а в центре находится съедобный герб Вороново.


Ароматный символ урожая

Без малого 30 часов конкурсному караваю посвятили мастер-пекарь Анна Ясюкевич, пекарь Тамара Соколовская, техник-технолог Наталья Рынкевич, начальник производственного участка хлебопекарни Софья Мисюро.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Хлебопеки всех регионов Принеманья подготовили к областному празднику аграриев караваи из муки нового урожая. Свой вкусный и ароматный шедевр на выставку-конкурс...
 
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