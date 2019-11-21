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Вести Вороновщины
22.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Слушали, рассуждали и дискутировали
Уроками здоровья отметили Международный день отказа от курения библиотеки района.
Так, Вороновская детская библиотека провела его под названием «Горкая мода на атруту» для учащихся девятого класса. Речь шла о вреде табакокурения и заболеваниях, вызванных вредной привычкой. Перед ребятами выступила помощник врача-гигиениста Вороновского райЦГЭ Наталья Волынец. Участникам встречи также продемонстрировали видеоролик, провели обзор тематической литературы, представленной на книжной выставке.
Серьезный разговор со школьниками о вреде курения состоялся и в Радунской горпоселковой библиотеке. Накануне ребята прошли анонимное анкетирование, в котором высказали свое отношение к табакокурению. Все этапы урока здоровья проходили в интересной и занимательной форме. Тем самым библиотекари старались убедить подростков в том, что вредная привычка несет только негатив. Проявляли активность и сами семиклассники. Они дискутировали, вели словесные бои, участвовали в викторине по итогам просмотренного видеофильма.
Следователи расскажут и покажут
29 ноября в Вороновском районном отделе Следственного комитета (по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 44) пройдет День открытых дверей для старшеклассников учреждений образования района. Школьники, задумывающиеся поступать на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь, и их родители смогут ознакомиться с особенностями и условиями работы представителей этой профессии, получить подробную информацию о вступительной кампании. Справки по телефону 2-02-41.
Почему чай не пропустили?
16 ноября в международном пункте пропуска «Бенякони» у водителя «Audi», въезжавшего в нашу страну, была обнаружена упаковка чая, содержащего коноплю.
23-летний житель Вороново пояснил, что данный напиток приобрел в Европе для личного употребления. Так как в составе перевозимого чая содержится более 12% запрещенного растительного вещества, данный товар изъят и направлен на экспертизу.
Руководство Лидского пограничного отряда напоминает, что при покупке товаров за рубежом следует внимательно ознакомиться с их составом и убедиться в том, что отдельные компоненты не нарушают таможенное законодательство нашей страны.
Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.
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Слушали, рассуждали и дискутировали Уроками здоровья отметили Международный день отказа от курения библиотеки района. Так, Вороновская детская библиотека...
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