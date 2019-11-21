Вести Вороновщины

Источник материала: Вороновская газета

Слушали, рассуждали и дискутировали

Уроками здоровья отметили Международный день отказа от курения библиотеки района.

Так, Вороновская детская библиотека провела его под названием «Горкая мода на атруту» для учащихся девятого класса. Речь шла о вреде табакокурения и заболеваниях, вызванных вредной привычкой. Перед ребятами выступила помощник врача-гигиениста Вороновского райЦГЭ Наталья Волынец. Участникам встречи также продемонстрировали видеоролик, провели обзор тематической литературы, представленной на книжной выставке.





Серьезный разговор со школьниками о вреде курения состоялся и в Радунской горпоселковой библиотеке. Накануне ребята прошли анонимное анкетирование, в котором высказали свое отношение к табакокурению. Все этапы урока здоровья проходили в интересной и занимательной форме. Тем самым библиотекари старались убедить подростков в том, что вредная привычка несет только негатив. Проявляли активность и сами семиклассники. Они дискутировали, вели словесные бои, участвовали в викторине по итогам просмотренного видеофильма.







Следователи расскажут и покажут

29 ноября в Вороновском районном отделе Следственного комитета (по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 44) пройдет День открытых дверей для старшеклассников учреждений образования района. Школьники, задумывающиеся поступать на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь, и их родители смогут ознакомиться с особенностями и условиями работы представителей этой профессии, получить подробную информацию о вступительной кампании. Справки по телефону 2-02-41.

Почему чай не пропустили?

16 ноября в международном пункте пропуска «Бенякони» у водителя «Audi», въезжавшего в нашу страну, была обнаружена упаковка чая, содержащего коноплю.

23-летний житель Вороново пояснил, что данный напиток приобрел в Европе для личного употребления. Так как в составе перевозимого чая содержится более 12% запрещенного растительного вещества, данный товар изъят и направлен на экспертизу.

Руководство Лидского пограничного отряда напоминает, что при покупке товаров за рубежом следует внимательно ознакомиться с их составом и убедиться в том, что отдельные компоненты не нарушают таможенное законодательство нашей страны.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.