ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вести Вороновщины

22.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Слушали, рассуждали и дискутировали

Уроками здоровья отметили Международный день отказа от курения библиотеки района.

Так, Вороновская детская библиотека провела его под названием «Горкая мода на атруту» для учащихся девятого класса. Речь шла о вреде табакокурения и заболеваниях, вызванных вредной привычкой. Перед ребятами выступила помощник врача-гигиениста Вороновского райЦГЭ Наталья Волынец. Участникам встречи также продемонстрировали видеоролик, провели обзор тематической литературы, представленной на книжной выставке.

Вести Вороновщины

Серьезный разговор со школьниками о вреде курения состоялся и в Радунской горпоселковой библиотеке. Накануне ребята прошли анонимное анкетирование, в котором высказали свое отношение к табакокурению. Все этапы урока здоровья проходили в интересной и занимательной форме. Тем самым библиотекари старались убедить подростков в том, что вредная привычка несет только негатив. Проявляли активность и сами семиклассники. Они дискутировали, вели словесные бои, участвовали в викторине по итогам просмотренного видеофильма.


Вести Вороновщины

Следователи расскажут и покажут

29 ноября в Вороновском районном отделе Следственного комитета (по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 44) пройдет День открытых дверей для старшеклассников учреждений образования района. Школьники, задумывающиеся поступать на следственно-экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь, и их родители смогут ознакомиться с особенностями и условиями работы представителей этой профессии, получить подробную информацию о вступительной кампании. Справки по телефону 2-02-41.

Почему чай не пропустили?

16 ноября в международном пункте пропуска «Бенякони» у водителя «Audi», въезжавшего в нашу страну, была обнаружена упаковка чая, содержащего коноплю.

23-летний житель Вороново пояснил, что данный напиток приобрел в Европе для личного употребления. Так как в составе перевозимого чая содержится более 12% запрещенного растительного вещества, данный товар изъят и направлен на экспертизу.

Руководство Лидского пограничного отряда напоминает, что при покупке товаров за рубежом следует внимательно ознакомиться с их составом и убедиться в том, что отдельные компоненты не нарушают таможенное законодательство нашей страны.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слушали, рассуждали и дискутировали Уроками здоровья отметили Международный день отказа от курения библиотеки района. Так, Вороновская детская библиотека...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Жирует жулье». Лукашенко приказал банкам помочь отстающим колхозам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика