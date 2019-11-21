Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони
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Источник материала:
Вороновская газета
Праздник пройдет 23 ноября, а пока в городе завершаются приготовления. Преобразились центральные улицы, по ним, к слову, пройдет праздничное шествие «Шлях да хлеба». Обновляется и Центр культуры: завершается отделка фасадов и ремонт внутри здания. Преобразятся все помещения, сцена, декорации, зрительские места.
Насыщенной и разнообразной будет программа
На протяжении всего дня в режиме нон-стоп ведущие коллективы Гродненщины будут радовать гостей праздника. фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019».
Параллельно на площадях в Сморгони будут работать
, ремесленные «точки» и арт-площадки. Определенно, каждый желающий сможет найти занятие по душе. Конечно, не останутся без внимания и главные участники торжества – на празднике наградят лучших тружеников агропромышленного комплекса региона. тематические зоны
Завершится мероприятие выступлением культовых групп звезд белорусской эстрады, а хедлайнером станет группа “J:морс”. Но это не все сюрпризы. В 22.00 красочный салют озарит небо – это станет яркой точкой областных «Дажынак-2019».
ПРОГРАММА областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»
8.30 – 10.00
Встреча делегаций районов области
11.00 – 11.10
Торжественное открытие фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2019» (площадь Ленина)
15.00 – 17.30
Торжественная церемония чествования передовиков “Дожинки – 2019” “Слава табе, хлебароб!” (ГУК “Сморгонский районный центр культуры”)
10.00 –17.00
Выставка-ярмарка “Беларускія дзівосы” мастеров декоративно-прикладного творчества (городской парк)
10.00 – 17.00
Музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом “Ад сявенькі да хлеба” (городской парк)
10.00 – 17.00
Выставка художественных работ учащихся ДШИ Сморгонского района и самодеятельньных художников “Дажыначны вернісаж” (городской парк)
11.10 – 17.00
Концертная программа народных и фольклорных коллективов области (концертная площадка “Спеўная талака” – летний амфитеатр)
10.00 – 17.00
Выставка-конкурс на самый большой овощ “Дары зямелькі беларускай” (площадка у летнего амфитеатра)
10.00 – 14.00
Спартакиада Гродненской области среди сельских жителей (спорткомплекс “Юность”, ГУО “Гимназия г.Сморгони” )
12.00 – 15.00
Легкоатлетические соревнования “Восеньскія старты” (городской стадион)
10.00 – 17.00
Работа тематических подворий школ и лицеев области (ул. П. Балыша)
10.00 – 17.00
Выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области (городской парк)
10.00 – 19.00
Работа подворий районов «Скарбы малой Радзімы» (ул. Советская)
10.00 – 17.00
Работа детской площадки “Краіна цудаў і забаў” (площадка у кинотеатра “Космос”)
10.30 –15.00 и
с 18.00 – 22.00
Концертные программы творческих коллективов Гродненской области на трех площадках по ул. Гагарина “Песней встречаем мы Вас” (ул. Гагарина)
11.10 –18.00
Выступление ведущих коллективов районов области и г.
Гродно (центральная сцена, площадь Ленина)
19.00 – 22.00
Вечерний концерт ведущих профессиональных коллективов (центральная сцена, площадь Ленина)
10.00 –17.00
Выставка сельскохозяйственных животных (площадка городского стадиона)
10.00 – 19.00
Выставка техники ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS», автомобилей марки «Джили» ООО “Альфорт” (ул. Гагарина)
11.40 – 14.00
Театрализованная прогулка по пешеходному бульвару по улице Советской
12.00 – 14.00
Показательное выступление кинологического центра войсковой части 2044 (городской парк).
9.30 – 22.00
Работа нестационарных торговых объектов и общественного питания (ул. Гагарина, ул. П. Балыша)
10.30 – 17.00
Работа выставок лесного и охотничьих хозяйств (парковая зона)
22.00
Пиротехническое представление
https://grodnonews.by/
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Гродно
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Праздник пройдет 23 ноября, а пока в городе завершаются приготовления. Преобразились центральные улицы, по ним, к слову, пройдет праздничное шествие «Шлях да хлеба»....
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