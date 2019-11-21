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В Instagram и Telegram произошел глобальный сбой. Проблемы есть и в Беларуси
Источник материала: Tut.by
По информации сервиса
Проблемы в Telegram наблюдаются у пользователей в Беларуси, Германии и Украине. Мессенджер также сбоит в Москве и Санкт-Петербурге (Россия). Основные проблемы такие: сообщения отправляются очень долго, если послание содержит фото или видео, проиграть их не получается.
В Instagram сбои также преимущественно в Европе — Нидерландах, Германии, Дании, частично в Италии и Франции. О массовых проблемах в Беларуси пока не сообщается, хотя у некоторых пользователей перестали загружаться фотографии в ленте, запускаются не все Stories.
Официальных заявлений представителей сервисов о случившемся пока нет, о сроках исправления неисправностей не сообщается.
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Официальных заявлений представителей сервисов о случившемся пока нет, о сроках исправления неисправностей не сообщается.
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